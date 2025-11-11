Tigre: El oficialismo y la oposición de Cernadas bloquearon el pedido de Fuerza Patria de suspender nuevas torres

El bloque Fuerza Patria propuso suspender las nuevas construcciones en altura hasta debatir un Código Urbano actualizado, pero el proyecto fue rechazado por los bloques de Julio Zamora y Segundo Cernadas en el Concejo Deliberante de Tigre.

El bloque de Fuerza Patria presentó en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Tigre una moción para suspender todas las nuevas construcciones en altura que requieran viabilidad urbanística, hasta tanto se discuta y apruebe un nuevo Código Urbano.

La propuesta apuntaba a establecer un freno transitorio al desarrollo vertical en localidades como General Pacheco, La Bota, Dique Luján, Rincón y Tigre Centro, ante lo que calificaron como “falta de planificación y saturación de infraestructura en varios barrios del distrito”.

Durante el debate, el concejal Pablo Acevedo fundamentó la iniciativa y cuestionó el reciente decreto del Departamento Ejecutivo que limita únicamente a los proyectos de más de ocho pisos. Según explicó, “no cuenta con sustento técnico suficiente y resulta contradictorio con el proyecto de perfiles urbanos presentado por el propio Ejecutivo días atrás”.

Acevedo agregó que “una suspensión general de nuevas habilitaciones permitiría discutir con seriedad un nuevo marco urbanístico, con criterios claros, previsibilidad y participación”.

Pese al planteo, los bloques alineados con el intendente Julio Zamora y con el concejal Segundo Cernadas votaron en contra, por lo que la moción no alcanzó los votos necesarios para prosperar.

Desde Fuerza Patria aclararon que la iniciativa “no se opone al desarrollo en altura, sino que busca garantizar un proceso ordenado, transparente y respetuoso de la capacidad de los barrios, con estudios ambientales adecuados y reglas claras para todos los actores”.

La sesión también dejó otra nota política: la ausencia de Segundo Cernadas y Sofía Bravo, referentes de La Libertad Avanza en el Concejo, llamó la atención luego de que Sebastián Rovira los cuestionara públicamente por su silencio frente al avance de las construcciones y los instara a apoyar una suspensión total hasta definir un marco normativo estable.