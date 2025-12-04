Marinucci pidió romper definitivamente la brecha de género en el transporte

El ministro bonaerense participó del cierre del programa Conductoras, que ya triplicó la presencia de mujeres con licencias profesionales en el transporte de cargas.

Martín Marinucci afirmó que es necesario “romper definitivamente la brecha de género en el transporte” durante el cierre de la séptima edición del programa Conductoras, iniciativa de Scania Argentina y FADEEAC que ya triplicó la participación femenina en licencias profesionales. La presencia de mujeres en el transporte de cargas pasó del 0,4% en 2019 al 1,2% en la actualidad.

El acto se realizó en el Auditorio de la Torre YPF, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la entrega de diplomas a 12 nuevas egresadas. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires participó del evento junto al presidente de Scania Argentina, Sebastián Figueroa; el titular de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), Sergio Ruppel; y la representante de YPF, Florencia Tiscornia.

“Que Scania y FADEEAC inviten a la Provincia es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo para achicar la brecha de género en una actividad históricamente masculina. Estas 12 profesionales, muchas bonaerenses, van a circular por nuestras rutas y eso nos llena de orgullo”, expresó Marinucci.

En ese marco, el ministro anunció gestiones para ampliar el alcance del programa: “Conversamos con FADEEAC para articular con nuestro Ministerio y el de Educación la creación de más centros de capacitación en territorio bonaerense, tanto para transporte de cargas como de pasajeros. Nuestro objetivo es claro: que cada vez más mujeres puedan acceder a empleos de calidad en el sector”, sostuvo.

Por su parte, Sebastián Figueroa señaló: “Nos llena de orgullo ver cómo este programa se consolida año tras año, generando impacto real en la vida de las participantes y en el sector. Apostamos a un transporte más sustentable y también más inclusivo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse profesionalmente”.

A su turno, Sergio Ruppel afirmó: “Valoramos especialmente esta alianza, que nos permite poner nuestra experiencia técnica al servicio de una iniciativa orientada a seguir elevando los niveles de profesionalización, seguridad y calidad del transporte en la Argentina”.

En tanto, Florencia Tiscornia expresó: “Colaborar en la formación de mujeres con propósito y vocación para estar en condiciones de insertarse laboralmente como conductoras en una industria donde solo el 1% de las licencias profesionales son de mujeres es una gran oportunidad, no solo para promover entornos laborales más diversos, sino también para contar con el talento necesario para los desafíos de nuestra actividad”.

Desde la cartera que conduce Marinucci, las políticas de igualdad se impulsan mediante la Dirección de Género y Estrategias Inclusivas, que desarrolla programas de sensibilización, monitoreos permanentes y el canal de Denuncias sobre Accesibilidad e Inclusión para situaciones de agresión o maltrato en el transporte provincial.

Las 12 nuevas graduadas se sumaron a las 72 mujeres formadas desde la primera edición del programa. Varias son de la provincia de Buenos Aires, como Liz, de Mar del Plata, quien destacó que la beca cubre hospedaje, traslados y comidas.

El programa cuenta con el apoyo de Cervecería y Maltería Quilmes, Yusen Logistics e YPF, empresas que acompañan activamente la iniciativa y que abrieron las puertas de la Torre YPF para el encuentro de cierre.