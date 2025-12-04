Tigre realizó consultorios abiertos para niños con discapacidad en el Centro Frida Kahlo

La propuesta se desarrolló en General Pacheco durante la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad con participación de más de 130 pacientes.

El Municipio de Tigre desarrolló consultorios abiertos destinados a niños y niñas con discapacidad que concurren al Centro de Desarrollo Infantil Frida Kahlo, en el marco de las actividades organizadas por la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La propuesta se llevó adelante en el Centro de Rehabilitación ubicado en General Pacheco e incluyó actividades lúdicas y recreativas para más de 130 pacientes que asisten regularmente al establecimiento.

Durante la iniciativa, que se extendió a lo largo de toda la semana, los niños participaron de diversos juegos desarrollados por los profesionales del centro, al tiempo que se brindaron herramientas y recursos a las familias para fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

El Centro Frida Kahlo evalúa a niños y niñas con discapacidad que no cuentan con cobertura de obra social o prepaga, a fin de facilitarles elementos ortopédicos y tratamientos de rehabilitación integral.

Además, en el espacio se desarrollan talleres todos los días para las personas que concurren al establecimiento, como parte de las políticas de atención integral.