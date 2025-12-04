edición 7948 - visitas hoy 47561

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre realizó consultorios abiertos para niños con discapacidad en el Centro Frida Kahlo

Tigre realizó consultorios abiertos para niños con discapacidad en el Centro Frida Kahlo
La propuesta se desarrolló en General Pacheco durante la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad con participación de más de 130 pacientes.

El Municipio de Tigre desarrolló consultorios abiertos destinados a niños y niñas con discapacidad que concurren al Centro de Desarrollo Infantil Frida Kahlo, en el marco de las actividades organizadas por la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad.


La propuesta se llevó adelante en el Centro de Rehabilitación ubicado en General Pacheco e incluyó actividades lúdicas y recreativas para más de 130 pacientes que asisten regularmente al establecimiento.


Durante la iniciativa, que se extendió a lo largo de toda la semana, los niños participaron de diversos juegos desarrollados por los profesionales del centro, al tiempo que se brindaron herramientas y recursos a las familias para fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.


El Centro Frida Kahlo evalúa a niños y niñas con discapacidad que no cuentan con cobertura de obra social o prepaga, a fin de facilitarles elementos ortopédicos y tratamientos de rehabilitación integral.


Además, en el espacio se desarrollan talleres todos los días para las personas que concurren al establecimiento, como parte de las políticas de atención integral.

Últimas Noticias

Tigre presentó el Programa Enlaces para fortalecer la respuesta ante vulneración de derechos en escuelas
Tigre presentó el Programa Enlaces para fortalecer la respuesta ante vulneración de derechos en escuelas
CACIT acompaña a FEBA en el pedido a los municipios no aumentar tasas para sostener a las PyMEs
CACIT acompaña a FEBA en el pedido a los municipios no aumentar tasas para sostener a las PyMEs
Mondelez frena la producción en Pacheco por 21 días: 2.300 trabajadores en alerta
Mondelez frena la producción en Pacheco por 21 días: 2.300 trabajadores en alerta
Detuvieron a un barra brava de Tigre por extorsión y amenazas a un delegado ferroviario
Detuvieron a un barra brava de Tigre por extorsión y amenazas a un delegado ferroviario
Cayó el quinto prófugo por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga en San Isidro
Cayó el quinto prófugo por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga en San Isidro
Desalojo en el Abasto: la Ciudad recuperó una casa tomada desde 1992 y clausuró otra en Constitución por venta de drogas
Desalojo en el Abasto: la Ciudad recuperó una casa tomada desde 1992 y clausuró otra en Constitución por venta de drogas