Un helicóptero cayó en el predio del ex KDT de Palermo: hay cuatro personas heridas

El accidente ocurrió en Salguero al 3400. Tres ocupantes lograron salir de la aeronave y una cuarta persona fue asistida en el lugar.

Un helicóptero cayó este jueves sobre las canchas de tenis del predio del ex KDT de Palermo, ubicado sobre Jerónimo Salguero al 3400, en la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas.

Según la información oficial, los tres ocupantes de la aeronave —dos hombres de 24 y 45 años y una mujer de 32— lograron salir por sus propios medios y fueron trasladados al Hospital Fernández. Una cuarta persona fue asistida en el lugar, aunque no se informó su edad ni su sexo.

El piloto sufrió las lesiones de mayor gravedad, mientras que uno de los pasajeros presentó politraumatismos. La mujer no registró heridas de importancia. Desde los servicios de emergencia indicaron que todos se encuentran conscientes y estables.

Fuentes oficiales señalaron que, “a raíz de un desperfecto mecánico, el piloto realizó un aterrizaje de emergencia”. En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que desplegó 15 móviles médicos. Las autoridades informaron que la situación quedó bajo control.

En las imágenes difundidas tras el accidente se observa que la aeronave cayó sobre su costado izquierdo, con severos daños estructurales. La cola del helicóptero se partió, al igual que las hélices, mientras que también se registraron roturas en los vidrios y en el piso del vehículo.

Si bien no se detectó derrame de combustible, se constató el derrame de líquido hidráulico. Las pericias continúan en el lugar para determinar con precisión las causas del siniestro.

Al momento del accidente no se pudo establecer cuántas personas utilizaban las canchas de tenis, que suelen registrar alta concurrencia en ese horario.

El helicóptero pertenece a la empresa Hangar Uno, que ofrece vuelos privados y ejecutivos, además de tours, venta de aeronaves y clases de vuelo. Hasta el momento no se informó el destino ni el tipo de viaje que realizaba la aeronave.

En otro hecho ocurrido este jueves, un ciclista murió arrollado por una formación del Tren Sarmiento en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores, en el barrio porteño de Floresta.

Según la reconstrucción de testigos, la víctima llevaba auriculares puestos cuando cruzó las vías. Varias personas intentaron advertirle del peligro, pero no logró reaccionar a tiempo.

“Pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”, relató un testigo.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y efectivos de la Policía Federal. El operativo mantuvo restricciones en el servicio ferroviario hasta que finalizaron las pericias.

Desde Trenes Argentinos reiteraron la necesidad de respetar la señalización y las barreras en los cruces ferroviarios.