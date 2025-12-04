Mondelez frena la producción en Pacheco por 21 días: 2.300 trabajadores en alerta

La empresa atribuye el freno productivo al sobrestock y la caída de ventas. El sindicato mantiene beneficios, pero crece el temor por el futuro laboral.

El temor a suspensiones, despidos y pérdida de estabilidad laboral atraviesa a los 2.300 trabajadores de la planta de Mondelez en General Pacheco, luego de que la empresa informara que detiene parcialmente la producción durante 21 días, entre el 14 de diciembre y el 5 de enero.

La firma justifica la medida por el sobrestock acumulado ante la fuerte caída del consumo y de las ventas, en un contexto que los delegados y el sindicato vinculan con las políticas del gobierno de Javier Milei y la apertura de importaciones.

El delegado Jorge Penayo explicó: “Van a suspender la producción por 21 días. Se va a hacer limpieza y mantenimiento. Algo que nunca había pasado porque siempre se alternaban los turnos”.

Parte del personal podrá tomar una semana de vacaciones al 100 por ciento y otra de licencia paga. “Se anotaron más de mil trescientos trabajadores y regresaríamos todos el 5 de enero”, detalló. También aclaró: “No hay suspensiones de trabajadores particulares”.

“Esta crisis general no la generamos nosotros los trabajadores”, sostuvo Penayo.

Depósitos llenos y ventas en retroceso

“Los mayoristas están stockeados y el depósito está lleno, entonces no amerita producir”, explicó. La empresa informó una caída cercana a 13.000 toneladas en ventas.

El sindicato logra sostener beneficios

El STIA confirmó un bono de 525.000 pesos, pago el 11 de diciembre, más mantenimiento del paquete navideño, cajas de productos y un voucher de 53.000 pesos.

Advertencias previas

En septiembre, Penayo advertía: “Como lo que producimos después no se vende, las empresas empiezan a mirar a los trabajadores para suspenderlos”.

Preocupación por lo que viene

“Las preocupaciones son suspensiones, despidos y la continuidad laboral”, advirtió el delegado.