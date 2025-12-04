Tigre presentó el Programa Enlaces para fortalecer la respuesta ante vulneración de derechos en escuelas

El Municipio presentó una guía de intervención y un programa de articulación destinados a mejorar la respuesta ante casos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

El Municipio de Tigre realizó una jornada de presentación de programas destinados a fortalecer la articulación entre el Servicio Local de Protección y los distintos ámbitos educativos, con el objetivo de unificar criterios, compartir protocolos y mejorar las intervenciones ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La actividad se desarrolló en el Museo de la Reconquista y reunió a inspectoras de gestión pública y privada, autoridades municipales y judiciales, además de equipos técnicos vinculados al sistema de protección integral.

Durante el encuentro se presentó la “Guía de pautas para la articulación cuidada frente a la vulneración de derechos”, una herramienta elaborada a partir de tres años de trabajo conjunto entre el Servicio Local y la Inspección de Psicología y Pedagogía Comunitaria. El material integra normativa educativa y leyes de protección integral, y propone circuitos de intervención según el nivel de riesgo detectado.

“Este material establece pautas claras de intervención ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes: a dónde acudir, a quién llamar, qué requiere atención urgente, qué puede esperar y cómo proceder en casos crónicos”, expresó la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, quien señaló que se trata de “una herramienta clave que se incorpora en el distrito para fortalecer el sistema de protección integral”.

Asimismo, se expuso el Programa “Enlaces”, orientado a fortalecer los mecanismos de coordinación y respuesta entre el ámbito educativo y el Servicio Local. El programa realiza la admisión de los casos, evalúa el nivel de riesgo de cada situación y articula con los equipos técnicos locales, además de promover intervenciones oportunas y adecuadas dentro de las instituciones educativas.

El intendente Julio Zamora acompañó la jornada y presenció las exposiciones junto a los equipos técnicos. Luego del encuentro, expresó: “Desde la gestión trabajamos para fortalecer y defender permanentemente a niños, niñas y jóvenes. Debemos seguir articulando con las diferentes instituciones esta política pública que busca resguardar e impedir la vulneración de derechos de nuestros vecinos y vecinas”.