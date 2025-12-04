Tigre cerró en el MAT la edición 2025 del Programa de Prácticas Profesionales con la participación de 200 estudiantes

El acto se realizó en el Museo de Arte Tigre con alumnos de siete escuelas que realizaron pasantías en distintas áreas del Gobierno local.

En el Museo de Arte Tigre (MAT) se realizó el cierre de la edición 2025 del Programa de Prácticas Profesionales, una iniciativa que permitió que 200 estudiantes de siete escuelas del distrito desarrollaran tareas en distintas áreas del Gobierno local como primer acercamiento al mundo del trabajo.

Durante la jornada, los alumnos y alumnas que participaron del programa compartieron sus experiencias formativas tras haber realizado pasantías en dependencias municipales vinculadas a obras públicas, educación, cultura, turismo, economía, desarrollo económico, protección ciudadana, recursos humanos, comunicación y otras áreas.

“Estamos muy contentos de haber culminado el programa que les permite a nuestros jóvenes vecinos adquirir habilidades a la hora de incursionar en el mundo del trabajo y conocer los valores que transmite el Municipio”, expresó Julio Zamora. Y agregó: “Es importante fortalecer los lazos con la comunidad educativa con una tarea continua que tiene que ver con labores de infraestructura e iniciativas para todos los estudiantes”.

El encuentro se desarrolló durante la mañana, donde autoridades del Poder Ejecutivo local reconocieron a los alumnos y alumnas de instituciones de gestión estatal y privada que formaron parte del programa, cuyo objetivo es vincular a los estudiantes con el ámbito laboral.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, manifestó: “El intendente Julio Zamora tiene un compromiso enorme con toda la comunidad y los jóvenes que se preparan para la vida. Desde el Municipio acompañamos a las escuelas para que puedan brindar su servicio esencial de educar. Estas prácticas permiten coronar una etapa de formación”.

En esta oportunidad participaron estudiantes de las escuelas técnicas N° 1, 3 y 5, además de Fundación Nosotros, Escuela Hogar, Don Orione y el Instituto Santa Ana.

“Fue muy emocionante para todos los alumnos de la institución. Tuvieron experiencias muy lindas, recorrieron diferentes obras y consolidaron aristas del área laboral. Desde el Municipio de Tigre estuvieron muy atentos en cada necesidad que apareció”, sostuvo el director de la Escuela Técnica N° 5 del centro de la ciudad, Jorge Zabalgoitia.

Las dependencias municipales donde los jóvenes desarrollaron actividades fueron las subsecretarías de Obras Públicas, Educación, Cultura, Turismo y Programación Tributaria, y las secretarías de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Protección Ciudadana, Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Mujeres, Géneros e Infancias, Gobierno y Comunicación, entre otras.

Por último, Maite Papaleo, quien realizó su práctica en el área de Turismo, señaló: “Mi referente me ayudó en cada momento, aprendí un montón y estoy muy feliz”. En tanto, Angelina Aielo expresó: “Estuve en el Palacio Municipal, es una experiencia única. Me llevó muchas enseñanzas del sector de presupuestos”.