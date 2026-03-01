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Política

Sebastián Galmarini criticó a Milei tras el discurso en el Congreso: “Gobernar no es provocar”

Sebastián Galmarini criticó a Milei tras el discurso en el Congreso: “Gobernar no es provocar”
El diputado Sebastián Galmarini cuestionó al Presidente luego del inicio de sesiones ordinarias y apuntó contra el ajuste, la caída del salario y el consumo.

El diputado Sebastián Galmarini cuestionó al presidente Javier Milei luego del discurso brindado en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso y lo acusó de responder con “insultos” y “relato” ante las críticas.


A través de su cuenta en la red social X, el dirigente sostuvo que cuando “los datos incomodan” el mandatario responde con agravios en lugar de asumir responsabilidades.



El mensaje completo de Sebastián Galmarini contra Milei


En su publicación, Galmarini expresó: “Cuando los datos incomodan, Milei responde con insultos. Cuando la realidad aprieta, responde con relato. Gobernar no es provocar. Es hacerse cargo.”


En la misma línea, agregó: “Se presenta como disruptivo. Pero el resultado es clásico: ajuste fuerte, salario débil y consumo en caída. El experimento puede ser nuevo. El costo social es viejo.”


Críticas al ajuste y al impacto social


El posteo hizo foco en el ajuste económico, el debilitamiento del salario y la caída del consumo, al tiempo que cuestionó el estilo discursivo del Presidente durante la apertura de sesiones.


Las declaraciones se dieron en el marco del debate político posterior al mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa.

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