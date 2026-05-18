San Isidro: Gendarmería, Policía y la patrulla municipal saturan La Cava en nuevos operativos sorpresa

Por primera vez, los agentes locales patrullan el interior del barrio junto a los efectivos de Gendarmería y la UTOI. El nuevo esquema busca cortar los delitos complejos desde su origen con recorridos que cambian de horario constantemente.

Las Brigadas de la Patrulla Municipal de San Isidro empezaron a entrar de forma directa al interior y a los pasillos del barrio La Cava, en Beccar. Se trata de un cambio clave en los operativos de seguridad locales: por primera vez, los agentes del municipio patrullan el corazón del asentamiento a la par de las fuerzas federales y provinciales.

El despliegue se realiza en conjunto con la Gendarmería Nacional y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense. El nuevo esquema dejó de lado los puestos fijos y las rutinas repetitivas para pasar a una modalidad de patrullajes dinámicos y sorpresivos, buscando que las bandas delictivas no puedan anticipar los movimientos de los uniformados.

En el centro de esta estrategia opera la Brigada de Operaciones Inmediatas (B.O.I.) de San Isidro, una unidad local de respuesta rápida que coordina los movimientos con las demás fuerzas en el terreno.

A menos de un mes de lanzar este dispositivo, las fuerzas de seguridad ya realizaron 26 intervenciones directas. El balance inicial de los operativos arroja 32 personas detenidas, el secuestro de drogas y la incautación de armas de fuego.

Además de las detenciones en flagrancia, el Municipio llevó 5 denuncias por venta de estupefacientes ante la Justicia. El Ministerio Público Fiscal avaló los procedimientos y, a través de sus sedes descentralizadas, emitió las órdenes de allanamiento para ingresar a los domicilios investigados.

A partir de estas directivas, la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del Dr. Esteban Álvarez, lideró los últimos allanamientos en el barrio. En los registros se secuestraron una pistola Bersa, dos cargadores, un arma de fabricación casera, cartuchos, dosis de cocaína y marihuana, y una balanza de precisión.

Desde el área de seguridad de la comuna explicaron que el plan se apoya en tres condiciones: la movilidad permanente con horarios que cambian de forma constante, intervenir en los puntos críticos ya identificados por el mapa del delito y cruzar el trabajo de las tres fuerzas en el mismo territorio.

Los operativos no se quedan solo adentro del barrio. Los móviles y los agentes también se desplegaron en las esquinas perimetrales de La Cava para reforzar la vigilancia en las paradas de colectivos y los corredores escolares de Beccar. Estos recorridos preventivos se concentran en las calles Neyer, Tomkinson, Isabel La Católica y la avenida Andrés Rolón.

Actualmente, San Isidro sostiene este despliegue con más de 300 oficiales en la calle y 145 agentes que vigilan las cámaras y las lectoras de patentes desde el centro de monitoreo.

De acuerdo a las estadísticas del área de seguridad, durante abril el distrito registró una baja del 92% en el robo de autos en comparación con el mismo mes de 2024, además de un descenso en los asaltos callejeros y los robos de modalidad escruche. En ese mes se hicieron 1.141 operativos de prevención en todo el partido, donde se identificó a 16.607 personas y se concretaron 176 detenciones: 42 en el momento del hecho y 134 por pedidos de captura de la Justicia.

La red tecnológica del municipio incluye un anillo digital con 170 lectoras de patentes que controlaron 7.126 vehículos en el mes (detectando 21 alertas activas), 2.646 cámaras conectadas al COM y la participación de más de 23.000 vecinos que dan alertas directas por WhatsApp.