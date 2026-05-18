Julio Zamora junto a las organizaciones comunitarias: “La decisión es seguir sosteniendo las políticas sociales en Tigre”

El intendente de Tigre encabezó un reconocimiento a más de 200 entidades del distrito en Troncos del Talar. Enfatizó la necesidad de consolidar una alianza estratégica con comedores y merenderos para asistir a los sectores más vulnerables.

El Municipio de Tigre ratificó la decisión de dar continuidad a sus medidas de asistencia social en el distrito, en el marco de un escenario socioeconómico calificado como complejo por las autoridades locales.

El posicionamiento se dio durante un reconocimiento a trabajadores de organizaciones comunitarias que el Gobierno local llevó a cabo en el Polideportivo Mariano Moreno, ubicado en la localidad de Troncos del Talar, con motivo del Mes del Trabajo. El encuentro contó con la participación de representantes de más de 200 agrupaciones territoriales de la comuna.

“La decisión política de Tigre es sostener las medidas sociales frente a este difícil contexto. La esencia solidaria del Municipio está en las instituciones territoriales”, manifestó el intedente Julio Zamora, quien además planteó la importancia de validar la alianza estratégica con las entidades que desempeñan tareas en los sectores más vulnerables.

De acuerdo con lo informado por la gestión local, el propósito de estos encuentros y del diálogo directo con los referentes barriales es identificar de primera mano las problemáticas sociales emergentes para orientar las labores de contención, educación y fortalecimiento comunitario.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, ponderó la labor de estas instituciones con las infancias, juventudes y adultos mayores, señalando que la articulación con los vecinos es el eje que permite a la gestión municipal alcanzar los distintos barrios del territorio.

La actividad de estas entidades incluye la asistencia directa coordinada con el Municipio. “Contamos con apoyo escolar y alimentos, dónde acompañamos a más de 60 vecinos y vecinas. El Municipio nos ayuda con mercadería y también brinda actividades donde los llevan a teatros y espacios educativos”, explicó Marcela, responsable del comedor Manito Solidaria de Troncos del Talar.

La jornada, celebrada en horas del mediodía, concluyó con diversas presentaciones y música en vivo a cargo de artistas locales.