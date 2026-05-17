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Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran la Asignación Universal por Hijo esta semana

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran la Asignación Universal por Hijo esta semana
El organismo previsional continúa con el cronograma de mayo para los beneficiarios de la AUH y la Tarjeta Alimentar. El detalle según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este lunes con el cronograma de pagos correspondiente al mes de mayo para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de acuerdo al orden establecido por la terminación del documento de identidad.


Los fondos correspondientes incluirán, de manera unificada, el monto de la prestación básica junto con el beneficio de la Tarjeta Alimentar para aquellas familias que cumplan con los requisitos de edad de los menores a cargo, depositándose de forma automática en la cuenta bancaria declarada.



Según el calendario oficial del organismo previsional, el esquema de cobro para los días de esta semana quedó distribuido de la siguiente manera:



  • DNI terminados en 5: Lunes 18 de mayo

  • DNI terminados en 6: Martes 19 de mayo

  • DNI terminados en 7: Miércoles 20 de mayo

  • DNI terminados en 8: Jueves 21 de mayo

  • DNI terminados en 9: Viernes 22 de mayo


Los beneficiarios pueden realizar la consulta de su liquidación detallada y verificar el estado de sus aportes ingresando a la plataforma oficial de Mi ANSES, utilizando para ello su Clave de la Seguridad Social desde la aplicación para teléfonos móviles o el sitio web del ente estatal.

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