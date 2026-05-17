Detienen a cinco falsos mecánicos en Balvanera tras intentar estafar a un jubilado con el truco de la rueda rota

La Policía de la Ciudad frustró una tentativa de estafa en flagrancia contra un hombre de 75 años. Uno de los imputados registraba una condena previa por la misma modalidad delictiva.

Una vieja modalidad delictiva que combina el engaño callejero con la vulnerabilidad de los conductores volvió a quedar al descubierto en el centro porteño. Cinco hombres de nacionalidad peruana fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Balvanera, acusados de intentar estafar a un jubilado de 75 años mediante la simulación de una grave falla mecánica inexistente en su automóvil.

El procedimiento estuvo a cargo de la Division Investigaciones Comunales 3, cuyos agentes detectaron movimientos sospechosos en la intersección de las calles General Urquiza y Venezuela. En ese sector, tres sospechosos coordinaban una discreta vigilancia mediante señas y llamadas telefónicas, mientras que a pocos metros otros dos cómplices, vestidos con mamelucos azules de trabajo, manipulaban el vehículo de la víctima. Al percatarse de la presencia policial, los hombres intentaron ocultar sus herramientas de mano y escapar, pero fueron demorados de inmediato.

La víctima relató de forma espontánea que los presuntos estafadores lo habían interceptado cuadras antes, indicándole a los gritos que una de sus ruedas estaba por salirse. Para darle veracidad al relato, los implicados exhibieron piezas plásticas y metálicas deterioradas, asegurando que pertenecían al rodado del damnificado, y se ofrecieron amablemente a reparar el supuesto desperfecto a cambio de una suma de dinero.

Entre los detenidos —cuyas edades oscilan entre los 23 y los 48 años— se identificó a un sospechoso de 46 años que ya contaba con una condena a dos años de prisión en suspenso por tentativa de estafa dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22. El mismo individuo habría sido arrestado a principios de julio del año pasado tras cometer una maniobra idéntica contra un conductor de 56 años en la vía pública.

Esta modalidad, conocida popularmente como el truco de los falsos mecánicos, registra antecedentes de alto perfil en la Capital Federal; el periodista Horacio Pagani sufrió un engaño similar por parte de otra organización que logró sustraerle cerca de dos millones de pesos bajo la falsa premisa de un deterioro vehicular urgente.

Durante la requisa de urgencia realizada en Balvanera, los uniformados secuestraron tres mamelucos, cinco teléfonos celulares, herramientas varias y un lote de repuestos viejos y oxidados que eran utilizados de forma sistemática para montar la puesta en escena y simular las averías mecánicas.

En el caso tomaron intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, bajo la subrogancia de Carlos Donoso Castex, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38, a cargo de Fabiana Palmaghini. Ambas sedes judiciales avalaron el accionar policial y dispusieron la detención formal de los cinco involucrados bajo la imputación de “tentativa de estafa en flagrancia”, además del decomiso de la totalidad del material probatorio.