Julio Zamora supervisó el avance de las obras de infraestructura deportiva en Ricardo Rojas

El intendente Julio Zamora recorrió el predio de la calle Richieri, donde ya se termina la nueva cancha de fútbol. Luego cambiarán el suelo de la pista de hockey. Los detalles del plan municipal.

El Municipio de Tigre avanza con los trabajos de renovación en los centros deportivos de los distintos barrios del partido. En esta oportunidad, el intendente Julio Zamora visitó el Polideportivo Ricardo Rojas, ubicado en la calle Richieri 3000, para ver cómo marcha la instalación de las nuevas superficies de juego.

Los trabajos en el predio se están haciendo por etapas para no suspender las actividades de los vecinos. En este momento, las tareas se concentran en los últimos detalles de la nueva cancha de fútbol de césped sintético. Una vez que esté terminada, las cuadrillas empezarán a cambiar por completo la carpeta deportiva de la cancha de hockey.

“Esto es el fruto de un compromiso que asumimos con la comunidad de Ricardo Rojas durante el último aniversario de la localidad”, explicó el intendente durante la recorrida. Julio Zamora también señaló una ventaja clave de este material: “Permite que los vecinos puedan practicar deporte incluso en días de lluvia o de mal tiempo, ya que a los pocos minutos de finalizar una tormenta la cancha vuelve a estar en condiciones de uso”.

Desde el municipio informaron que este tipo de obras no se van a detener en Ricardo Rojas. El plan de la gestión local es replicar la colocación de canchas de césped sintético en otros centros deportivos del distrito, como los ubicados en las localidades de Benavídez y Almirante Brown.

Estas reformas forman parte de un programa de infraestructura más amplio que la comuna viene desarrollando en los polideportivos de Tigre, el cual ya incluye la construcción de microestadios, pistas de atletismo y nuevas piletas de natación con techo telescópico para el invierno.