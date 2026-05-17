Vínculos sanos: el taller en las escuelas de Tigre que enseña a detectar la violencia en el noviazgo

A través del Programa “Carolina”, el gobierno local capacita a estudiantes de Benavídez en la construcción de relaciones basadas en el respeto. Cómo solicitar los talleres gratuitos.

La problemática de la violencia de género en las franjas etarias más jóvenes impulsa nuevas dinámicas de intervención en el ámbito escolar del conurbano bonaerense. Con el objetivo de aportar herramientas concretas de sensibilización, el gobierno local de Tigre coordinó una nueva jornada formativa destinada a estudiantes secundarios.

El epicentro de esta actividad fue la Escuela de Educación Secundaria N° 32 “Raúl Alfonsín”, ubicada en la localidad de Benavídez. Allí se desplegó el Programa “Carolina”, una iniciativa municipal estructurada para abordar de manera directa la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente y promover la construcción de lazos afectivos saludables.

Durante el taller, los equipos técnicos locales trabajaron junto a los alumnos en dinámicas orientadas a identificar conductas de control, celos excesivos u otras señales de alerta que suelen naturalizarse en las primeras relaciones. La propuesta pedagógica busca que los jóvenes diferencien los mitos del amor romántico de los vínculos reales basados en la confianza mutua, el diálogo y el respeto.

Esta línea de acción, coordinada por la gestión del intendente Julio Zamora, no se limita exclusivamente a las instituciones educativas del partido. Desde la comuna explicaron que estas capacitaciones también se adaptan y ofrecen de manera regular a personas que se encuentran atravesando situaciones de violencia por razones de género, conformando un dispositivo integral de asistencia y concientización territorial.

Aquellas instituciones educativas, clubes o entidades intermedias del distrito que requieran la implementación de estas jornadas de prevención pueden solicitar el taller enviando un mensaje de WhatsApp al 11-2747-4714.

Asimismo, para consultas institucionales, asesoramiento técnico o mayor información sobre las políticas de equidad del municipio, se encuentran habilitados el teléfono 5280-0410, el perfil de X @genero_tigre y las cuentas de Instagram y Facebook @mujeresgenerosinfanciastigre.