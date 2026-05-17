Tarjeta SUBE: cómo realizar el trámite online para recuperar el saldo en caso de pérdida o robo

El Sistema Único de Boleto Electrónico mantiene activo el canal digital para los usuarios del Área Metropolitana. El paso a paso para no perder el dinero cargado.

El Ministerio de Transporte recordó a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se encuentra disponible el trámite online para recuperar el saldo cargado en la Tarjeta SUBE en caso de pérdida, robo o rotura del plástico de transporte.

Para iniciar el proceso, es requisito indispensable que el usuario haya registrado previamente su tarjeta en la web oficial del sistema. Este registro permite asociar el número de la tarjeta con el DNI del titular, resguardando los fondos ante cualquier eventualidad en el transporte público.

En caso de extravío, el pasajero debe ingresar a su cuenta personal desde la aplicación móvil o la página oficial y seleccionar la opción de “dar de baja”. Una vez seleccionada la causa del trámite, el sistema bloquea de manera inmediata el plástico anterior para evitar el uso por parte de terceros.

Posteriormente, al adquirir una nueva Tarjeta SUBE y asociarla a la misma cuenta, el usuario recibirá un correo electrónico confirmando el monto recuperado. El saldo pendiente se acreditará de forma automática al apoyar el nuevo plástico en cualquiera de las Terminales Automáticas (TAS) o mediante la función de carga digital del teléfono celular.