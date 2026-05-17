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La Provincia de Buenos Aires ya equipó a 120 municipios con alcoholímetros para los controles de Alcohol Cero

El Ministerio de Transporte bonaerense entregó alcoholímetros a 120 municipios para profundizar los operativos viales
La cartera liderada por Martín Marinucci expande la entrega de dispositivos homologados por el INTI. Además, incorporan cámaras de última generación para detectar el uso del celular y la falta de cinturón.

La implementación de la Ley de Alcohol Cero en el territorio bonaerense ingresó en una nueva etapa de despliegue técnico. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que ya son 120 los municipios que recibieron equipamiento oficial homologado para realizar test de alcoholemia, cubriendo la casi totalidad del mapa provincial en la lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol.


Esta entrega de insumos, coordinada a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, forma parte de un programa integral que busca homogeneizar las herramientas de control en cascos urbanos, accesos vecinales y rutas provinciales. Los dispositivos provistos cuentan con el aval técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que garantiza la validez legal de las actas de infracción labradas.



Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la Provincia de Buenos Aires”, remarcó el ministro de Transporte, Martín Marinucci. El funcionario provincial destacó el impacto de la medida en el territorio bonaerense al señalar que alcanzar esta cifra de distritos “significa más controles, más presencia del Estado y más conciencia vial en cada municipio”.


La estrategia de la cartera de transporte no se reduce únicamente a la medición de alcohol en sangre. De forma complementaria, el gobierno provincial inició el despliegue de cámaras digitales de última generación y la instalación de puestos de monitoreo dinámico en corredores viales estratégicos.


Este equipamiento tecnológico está diseñado para fiscalizar en tiempo real conductas de riesgo que suelen derivar en siniestros viales. Los nuevos domos de seguridad permitirán registrar de forma automatizada infracciones cotidianas como el uso del teléfono celular al volante, la falta de utilización del cinturón de seguridad y la omisión de las luces bajas obligatorias.


Desde el Ejecutivo bonaerense ratificaron que estos operativos mantendrán un carácter permanente y se realizarán de manera conjunta con los cuerpos de tránsito locales y fuerzas federales, intensificando los puntos de control en las rutas turísticas y en los grandes conglomerados urbanos de la provincia.

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