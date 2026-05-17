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Choque en Almagro: dos autos colisionaron en Díaz Vélez y Salguero porque uno habría cruzado en rojo

Choque en Almagro
El siniestro vial ocurrió durante las primeras horas del domingo en la intersección de la avenida Díaz Vélez y Salguero. Hubo un corte parcial de tránsito y asistencia del SAME en el lugar.

Un violento siniestro vial alteró la circulación vehicular durante las primeras horas de este domingo en el barrio porteño de Almagro. Dos automóviles protagonizaron una fuerte colisión en la intersección de la avenida Díaz Vélez y la calle Salguero, hecho que derivó en un operativo de emergencia y restricciones viales en la zona.


De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan los investigadores, la principal causa del hecho estaría vinculada a que uno de los vehículos involucrados habría cruzado la intersección con la luz del semáforo en rojo. El impacto se produjo cuando una Volkswagen Suran, que avanzaba por Salguero en dirección hacia el Bajo, fue embestida en su lateral izquierdo por un Toyota Corolla que transitaba por la avenida.



A raíz de la fuerza del choque, el Corolla finalizó su marcha con la parte frontal totalmente destruida. Personal del SAME arribó de urgencia al lugar para brindar asistencia médica a los ocupantes de los rodados y constató que uno de los conductores presentaba politraumatismos leves, aunque afortunadamente ninguna de las personas involucradas requirió traslado hospitalario por lesiones de consideración.


Venía por Díaz Vélez con el semáforo en verde. Yo vi que el otro auto pasó en rojo, las pericias lo van a decir”, relató el conductor del Toyota Corolla en declaraciones a la prensa. El automovilista, quien se dirigía hacia su puesto laboral en la zona de Tribunales y fue el encargado de alertar al 911, manifestó sentirse “golpeado, asustado y conmocionado” por la situación.


Las pericias viales preliminares indicaron que la velocidad moderada a la que circulaban ambos automóviles habría evitado que se activaran los sistemas de airbags, lo que disminuyó las consecuencias físicas para los conductores. Efectivos de la Policía de la Ciudad mantuvieron bloqueados varios carriles de la avenida Díaz Vélez para facilitar las tareas periciales y permitir la remoción de las unidades por parte de una grúa de auxilio.


Debido al corte parcial y a que solo permaneció habilitado un carril durante el resto de la mañana, el flujo vehicular en ese sector de la Capital Federal registró demoras prolongadas.

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