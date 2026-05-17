Hernán Lopatka: “Logramos que todo el sistema de salud de Tigre funcione como un gran hospital distribuido”

El director del Hospital Cardiovascular Serantes explicó cómo funciona el protocolo municipal para infartos, los tiempos de respuesta y el impacto del ajuste nacional en medicamentos y vacunas.

En diálogo con el programa Conexión Local, el doctor Hernán Lopatka, director del Nores y del Hospital Cardiovascular Serantes de Tigre, detalló el funcionamiento del protocolo municipal para la atención de infartos agudos, el sistema de hemodinamia y las dificultades que atraviesa el sistema de salud por la reducción de programas nacionales.

Al referirse al reconocimiento recibido por el Municipio, Hernán Lopatka afirmó que “Tigre es un distrito muy amplio y lo que logramos fue hacer que todo el sistema de salud del partido funcione como si fuera un gran hospital distribuido territorialmente”.

Sobre el protocolo para pacientes con infarto, explicó que “protocolizamos la recepción de pacientes que están sufriendo un infarto para lograr captarlos y traerlos rápidamente al hospital cardiovascular en los tiempos que indican los protocolos de salud”.

Además, señaló que “hubo que entrenar desde los administrativos, los médicos que trabajan en los centros de salud y en los HDI, hasta el personal del SET, y todos tienen organizado qué hacer con un paciente que ingresa con un infarto agudo”.

En relación con el tiempo de respuesta, sostuvo que “logramos lo que se llama tiempo puerta balón en cerca de 70 minutos, cuando los protocolos internacionales piden menos de 90”.

Al describir el procedimiento, indicó que “si la persona llama a una ambulancia, las ambulancias están dotadas de electrocardiógrafo y los médicos pueden detectar las características del infarto agudo”.

También detalló que “si el paciente se acerca a un centro de salud o a un HDI, se activa el protocolo de infarto y el SET sabe que la primera ambulancia disponible tiene que salir de inmediato”.

Sobre la coordinación del sistema, explicó que “mientras el paciente está siendo trasladado, se mandan fotos del electro y el hemodinamista ya se pone a disposición para esperarlo”.

En cuanto a la cantidad de intervenciones realizadas, afirmó que “hoy tenemos 280 procedimientos hechos y estamos pisando los 100 procedimientos de emergencia”.

Respecto al costo de los tratamientos, indicó que “cada ampolla de estreptoquinasa vale entre 6 y 8 millones de pesos” y agregó que “la colocación de un stent está cerca de los 10.000 dólares”.

En ese sentido, remarcó que “todo eso se cubre con recursos municipales, no hay aportes ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional”.

Al advertir sobre la situación sanitaria actual, sostuvo que “con los recortes que hubo en el Plan Remediar y en la entrega de fármacos estamos con un grave problema”.

Además, explicó que “nos está costando sostener la medicación de mantenimiento porque el paciente necesita tratamiento para el colesterol, para la coagulación y para la presión”.

En referencia a la situación de vacunas y medicamentos, aseguró que “las vacunas están llegando muy poco y Remediar está casi apagado”.

También advirtió que “todo lo que venía de Remediar hoy lo tiene que cubrir el municipio”.

Al hablar sobre el crecimiento del Nores, explicó que “hoy el Nores tiene 20 camas de internación clínica y en el corto plazo va a tener 20 más”.

Además, adelantó que “el Nores salió reconocido como hospital asociado a la UBA, lo que nos va a permitir abrir residencias médicas”, y destacó que “un hospital con residencia es un hospital de más calidad porque obliga a los médicos a estar actualizados”.

Finalmente, aclaró que “en la emergencia se atiende a todos, con o sin cobertura, y después vemos”.