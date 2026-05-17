Furor por el pádel en Buenos Aires: Con casi 17 mil personas en Parque Roca, cerró el prestigioso torneo Premier P1

La competencia internacional finalizó este domingo en el estadio Mary Terán de Weiss de Villa Soldati. Los resultados de las finales, los récords del circuito y la proyección de la Ciudad de cara al próximo año.

El auge global del pádel vivió su fin de semana más importante en territorio argentino. Con un marco histórico de público que marcó un nuevo récord mundial para el circuito, este domingo concluyó el Buenos Aires Premier Pádel P1, el torneo más prestigioso de la disciplina, disputado en las instalaciones del parque olímpico del sur de la Ciudad.

El estadio Mary Terán de Weiss, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati, albergó las instancias decisivas de la competencia, que este año reunió a un total de 89 parejas inscriptas y cuyas transmisiones oficiales llegaron a más de 240 ciudades en seis continentes. La expectativa local tuvo su pico de convocatoria durante las semifinales del sábado, jornada en la que se registró una asistencia récord de casi 17.000 espectadores en las tribunas.

En el plano estrictamente deportivo, la categoría masculina consagró a la dupla integrada por el español Alejandro Galán y el argentino Federico Chingotto, quienes se impusieron con un contundente 6-2 y 6-1 ante los favoritos Agustín Tapia y Arturo Coello. Por el lado de la llave femenina, el título quedó en manos de la española Paula Josemaría y su compatriota Bea González, tras vencer en un ajustado encuentro por 6-3 y 7-5 a la pareja conformada por Gemma Triay y la argentina Delfina Brea.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presenció los partidos decisivos y encabezó la ceremonia de premiación de los atletas. “Uno de nuestros grandes desafíos es poner a Buenos Aires en el calendario deportivo de grandes eventos mundiales. Este torneo fue una fiesta y nos sigue posicionando como Capital Mundial del Deporte”, afirmó el mandatario, quien además emparentó la logística organizativa con la reciente exhibición del piloto Franco Colapinto en los lagos de Palermo.

La edición de este año formó parte de una agenda de posicionamiento internacional de la comuna de cara al próximo año, período en el cual Buenos Aires asumirá formalmente la distinción institucional de Capital Mundial del Deporte. El torneo, avalado de manera oficial por la Federación Internacional de Pádel (FIP), cuenta actualmente con un calendario anual de 25 fechas distribuidas en 17 países, sumando en esta temporada plazas en el Reino Unido y Sudáfrica.

Como parte de las actividades de promoción en el espacio público, la organización dispuso durante las jornadas previas una cancha profesional desmontable en la Plaza de la República, junto al Obelisco, donde vecinos y turistas pudieron observar de manera gratuita los entrenamientos y partidos de exhibición de las principales figuras del ranking mundial.