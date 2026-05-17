Una multitud celebró las bodas de oro del Señor de los Milagros de Mailín en Malvinas Argentinas

La emblemática festividad religiosa y popular de origen santiagueño cumplió medio siglo de historia en el distrito bonaerense. Dos jornadas de misas, procesión de imágenes santas y un masivo festival folklórico con el acompañamiento de Leo Nardini.

Una de las manifestaciones de fe y cultura popular más convocantes del conurbano bonaerense alcanzó un hito histórico este fin de semana. La tradicional Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín celebró su 50° aniversario en el partido de Malvinas Argentinas, reuniendo a miles de familias locales y delegaciones de peregrinos llegadas desde distintos puntos del país en dos jornadas que combinaron devoción religiosa, ferias comunitarias y folklore.

El epicentro de las actividades civiles y litúrgicas tuvo lugar en las instalaciones y calles aledañas a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada sobre la calle San Pedro al 400, en la ciudad de Villa de Mayo. La festividad evoca la histórica celebración nacida en la provincia de Santiago del Estero, comunidad con la cual el distrito mantiene profundos lazos de identidad migratoria y cultural transmitidos a lo largo de varias generaciones.

La Misa Principal de la mañana del domingo contó con la participación del intendente local, Leo Nardini, y fue presidida por el obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones. El altar estuvo integrado además por el párroco de la institución, el padre Juan José Esteves; el padre Pablo Figueroa; el diácono Teófilo Anzoátegui y el padre jesuita Jorge Seibold, reconocido históricamente como el fundador y promotor inicial de esta fiesta en la región hace ya cinco décadas.

“Participamos de una celebración que, además de su profunda dimensión religiosa, representa un espacio de encuentro familiar y comunitario que nos conecta directamente con nuestras raíces. El santo patrono es un pilar muy importante para la historia colectiva de Malvinas Argentinas, donde nos une la fe con la provincia de Santiago del Estero y con todo el territorio nacional”, destacó Nardini al concluir la homilía matutina.

Durante las primeras horas de la tarde dominical se llevó a cabo la Misa Central, dando paso luego a la tradicional y multitudinaria procesión por las calles de Villa de Mayo. La columna de fieles escoltó las imágenes sagradas del Señor de Mailín, la Virgen de la Consolación de Sumampa y de Mama Antula, réplicas que cuentan con la particularidad institucional de haber sido bendecidas de forma directa por el Papa Francisco.

El broche de oro de los festejos por las bodas de oro llegó de la mano de la música popular. Las calles interiores del predio, pobladas por una tradicional feria artesanal y puestos de gastronomía regional típica, se convirtieron en un gran escenario al aire libre para recibir el show en vivo del reconocido cantautor santiagueño Peteco Carabajal, quien coronó la festividad ante una plaza colmada de vecinos.