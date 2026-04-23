Tigre fue reconocido por su sistema de atención de infartos y reducción de tiempos críticos

El reconocimiento se otorgó en el Congreso Provincial de Salud por un trabajo científico que mejora el acceso y la respuesta ante el infarto agudo de miocardio en el distrito.

El sistema de salud de Tigre fue distinguido a nivel provincial por su trabajo en la atención del infarto agudo de miocardio, una de las principales causas de muerte. El reconocimiento se otorgó en el Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), donde participaron los 135 municipios bonaerenses.

La distinción se dio en la categoría “Trabajos Científicos”, a partir del desarrollo de la denominada “Red de Infartos”, que apunta a mejorar el acceso y la respuesta médica en casos críticos dentro del distrito.

El intendente Julio Zamora encabezó un encuentro con el equipo sanitario en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, donde destacó el reconocimiento y la evolución del sistema: “Este es un reconocimiento para un sistema que se sigue perfeccionando (…) Nos da la sensación que estamos por buen camino y que continuamos invirtiendo donde lo tenemos que hacer; en la salud de la comunidad”.

El jefe comunal también vinculó el premio con la política sostenida de inversión en infraestructura y servicios: “Hemos crecido desde una maternidad hasta los HDI y el Centro de Hemodinamia (…) vamos a seguir sumando infraestructura y equipamiento para nuestros vecinos”.

Durante los últimos años, el Municipio amplió su red sanitaria con la apertura del Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, especializado en enfermedades cardíacas. El centro cuenta con unidad coronaria, quirófanos, camas de alta complejidad y tecnología para intervenciones coronarias.

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, remarcó el valor del reconocimiento científico: “Es el segundo premio en esta modalidad en toda la Provincia y habla de la labor que se viene realizando con la Red de Infartos”. Además, destacó la capacitación en RCP a más de 55 mil personas y la expansión del sistema de emergencias.

El entramado sanitario local se completa con 23 Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS), 3 Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI), y un sistema de emergencias con ambulancias para atención rápida.

Desde el equipo médico, Diego Lafosse, jefe de terapia intensiva, señaló: “Fue un mimo al alma (…) pudimos mostrar cómo la Red de Infartos permite que los vecinos sean atendidos en tiempo y forma”.

Por su parte, el jefe de Cardiología, Norberto Bornancini, subrayó la evolución del sistema: “Hoy el distrito cubre todo el espectro de estudios cardiovasculares y de atención (…) el trabajo que se viene realizando para dar respuesta es muy importante”.

El CoSaPro es un espacio donde autoridades y trabajadores de la salud debaten y comparten experiencias para mejorar el sistema sanitario en la Provincia de Buenos Aires.