Tigre: más de 1.000 personas participaron de una nueva edición del Baile Inclusivo

La actividad organizada por el Club de Leones de Don Torcuato reunió a vecinos y vecinas con discapacidad de distintos puntos del distrito. Hubo música en vivo, reconocimientos y acompañamiento del Municipio de Tigre.

Más de 1.000 vecinos y vecinas con discapacidad participaron de una nueva edición del Baile Inclusivo, una propuesta que desde 2015 promueve espacios de encuentro, recreación e integración en la comunidad de Tigre.

La actividad fue organizada por el Club de Leones de Don Torcuato con el acompañamiento del Municipio y convocó a participantes de distintos puntos del distrito. Durante la jornada hubo bandas de cumbia en vivo y se entregaron reconocimientos a las entidades que colaboraron en la realización del evento.

Con el paso de los años, la iniciativa se consolidó como un espacio destinado a fortalecer la inclusión y generar ámbitos de socialización para personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de la comunidad.

Del encuentro participó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien remarcó la necesidad de garantizar el acceso a derechos para este sector de la población.

“Es importante defender los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en una situación muy vulnerable a nivel nacional. Deben contar con todos los servicios, como la salud, el transporte y los profesionales que los acompañen para poder desarrollarse en la vida”.