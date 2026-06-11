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Tigre

Tigre: más de 1.000 personas participaron de una nueva edición del Baile Inclusivo

Gisela Zamora acompañó una nueva edición del Baile Inclusivo en TigreGisela Zamora acompañó una nueva edición del Baile Inclusivo en Tigre
La actividad organizada por el Club de Leones de Don Torcuato reunió a vecinos y vecinas con discapacidad de distintos puntos del distrito. Hubo música en vivo, reconocimientos y acompañamiento del Municipio de Tigre.

Más de 1.000 vecinos y vecinas con discapacidad participaron de una nueva edición del Baile Inclusivo, una propuesta que desde 2015 promueve espacios de encuentro, recreación e integración en la comunidad de Tigre.


La actividad fue organizada por el Club de Leones de Don Torcuato con el acompañamiento del Municipio y convocó a participantes de distintos puntos del distrito. Durante la jornada hubo bandas de cumbia en vivo y se entregaron reconocimientos a las entidades que colaboraron en la realización del evento.


Con el paso de los años, la iniciativa se consolidó como un espacio destinado a fortalecer la inclusión y generar ámbitos de socialización para personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de la comunidad.


Del encuentro participó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien remarcó la necesidad de garantizar el acceso a derechos para este sector de la población.


“Es importante defender los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en una situación muy vulnerable a nivel nacional. Deben contar con todos los servicios, como la salud, el transporte y los profesionales que los acompañen para poder desarrollarse en la vida”.

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