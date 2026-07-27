Vacaciones de invierno en Tigre: el Municipio ofrece espectáculos gratuitos para toda la familia

El Municipio de Tigre puso en marcha una programación especial de vacaciones de invierno con funciones gratuitas de teatro, circo, música y espectáculos infantiles en diferentes salas del distrito hasta el 2 de agosto.

El Municipio de Tigre lanzó una amplia programación cultural para las vacaciones de invierno con propuestas gratuitas destinadas a niños, niñas y sus familias. Hasta el próximo 2 de agosto, vecinos y vecinas podrán disfrutar de obras de teatro, espectáculos infantiles, circo, música y actividades recreativas en distintos espacios culturales del distrito.

La agenda comenzó con la presentación del espectáculo infantil Mr. Klo "Bola... dame Bola" en el Teatro Pacheco, dando inicio a un cronograma que recorrerá diferentes localidades del partido. Quienes deseen conocer la programación completa podrán consultarla a través del sitio oficial del Municipio.

Las funciones se desarrollarán en el Teatro Municipal Pepe Soriano, el Teatro Pacheco, el Auditorio Municipal Raúl "Ruso" Wildemer y otros espacios culturales, con entrada libre y gratuita para vecinos y vecinas de Tigre.

Cómo retirar las entradas

Para asistir a los espectáculos será necesario retirar las entradas un día antes de cada función en la boletería correspondiente a la sala donde se realizará el evento.

En el caso del Auditorio Municipal Raúl "Ruso" Wildemer, las funciones programadas durante los fines de semana contarán con un esquema especial de entrega anticipada.

Cada persona podrá retirar hasta seis entradas presentando DNI físico o una fotografía del documento donde conste domicilio en Tigre. Los espectáculos están especialmente recomendados para niños y niñas menores de 12 años.

Las boleterías del Teatro Municipal Pepe Soriano y el Teatro Pacheco atenderán de lunes a viernes de 16 a 19 horas, mientras que para las funciones del Auditorio Municipal Raúl "Ruso" Wildemer las entradas deberán retirarse en la Delegación Ricardo Rojas, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Una propuesta para disfrutar en familia

Durante la primera jornada del ciclo, Jorge, vecino de General Pacheco, expresó su satisfacción tras asistir a una de las funciones.

"La verdad que hemos pasado una hermosa tarde de vacaciones para todos los chicos. Nos vamos más que felices. Agradecido por la función y al intendente y a todo el Municipio de Tigre, que la verdad que se está pasando con estos shows para los niños y niñas".

Con esta programación especial, el Municipio de Tigre busca acercar actividades culturales y recreativas gratuitas para que las familias puedan disfrutar de las vacaciones de invierno en diferentes localidades del distrito.

Cronograma de Shows