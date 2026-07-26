Adultos mayores de Tigre participaron de talleres para fortalecer la memoria y aprender herramientas digitales

El Municipio de Tigre desarrolló nuevas jornadas en centros de jubilados de Rincón de Milberg y El Talar, con propuestas orientadas al entrenamiento cognitivo y la inclusión digital para promover un envejecimiento activo.

El Municipio de Tigre continúa impulsando actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante propuestas gratuitas de capacitación y participación comunitaria. En esta oportunidad, vecinos y vecinas participaron de talleres de fortalecimiento de la memoria e inclusión digital realizados en centros de jubilados de Rincón de Milberg y El Talar.

En el Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Eterna Juventud, de Rincón de Milberg, se llevó adelante una charla centrada en el funcionamiento de la memoria y los cambios que pueden producirse con el paso del tiempo. Durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias y recibieron herramientas vinculadas al entrenamiento cognitivo, con el objetivo de favorecer un envejecimiento saludable.

Capacitación para desenvolverse con las nuevas tecnologías

La propuesta también llegó al Centro de Jubilados, Pensionados y Personas de la Tercera Edad Manantial de Vida, de El Talar, donde se desarrolló un taller de inclusión digital destinado a mejorar el uso cotidiano de los teléfonos celulares.

Durante la actividad, los adultos mayores incorporaron conocimientos sobre el funcionamiento de WhatsApp y otras herramientas disponibles en sus dispositivos móviles, buscando fortalecer su autonomía y facilitar la comunicación con familiares y su entorno.

Actividades gratuitas para promover el envejecimiento activo

Estas iniciativas forman parte de las políticas públicas que desarrolla el Municipio de Tigre para acompañar a las personas mayores mediante espacios de capacitación, contención y participación, promoviendo una mayor integración social y una vida activa.

Quienes deseen conocer el cronograma de los próximos talleres y actividades pueden comunicarse con el área de Adultos Mayores Tigre al 11 6815-2717.