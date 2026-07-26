Murió la ballena sei que había quedado varada frente a la costa de San Isidro

La Fundación Temaikèn confirmó el fallecimiento del cetáceo que permanecía encallado frente a la costa de San Isidro. Especialistas y efectivos de la Prefectura Naval Argentina trabajaron durante más de dos días para intentar devolverlo al agua, pero el ejemplar no logró sobrevivir.

La ballena sei que había quedado varada en un banco de arena frente a la costa de San Isidro murió este sábado, luego de más de dos días de intensos trabajos para intentar devolverla al agua. La noticia fue confirmada por la Fundación Temaikèn, que participó del operativo junto a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Desde el jueves, especialistas monitorearon de forma permanente al cetáceo y desplegaron distintas maniobras con el objetivo de liberarlo y permitir que regresara a su hábitat natural. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el ejemplar no logró sobrevivir.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Fundación Temaikèn expresó: "Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir".

La organización también agradeció el acompañamiento de las personas que siguieron el caso y manifestaron su preocupación por el estado del animal durante los días que permaneció varado frente a la costa bonaerense.