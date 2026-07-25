Una ballena sei lucha por sobrevivir tras quedar varada frente a la costa de San Isidro

Una ballena sei fue hallada varada en la zona de Bajos del Temor, frente a San Isidro. Fundación Temaikèn y la Prefectura Naval Argentina mantienen un operativo para asistir al animal mientras esperan condiciones favorables para intentar liberarlo.

Una ballena sei (Balaenoptera borealis) permanece varada en el Río de la Plata, frente al partido de San Isidro, donde desde este viernes se desarrolla un operativo para intentar rescatarla y devolverla a aguas profundas.

El ejemplar fue localizado en la zona de Bajos del Temor y, según informaron desde la Fundación Temaikèn, a simple vista se encuentra con vida. Especialistas de la organización trabajan en el lugar junto a la Prefectura Naval Argentina, que coordina la seguridad del procedimiento.

Mientras se evalúan las mejores alternativas para desencallar al cetáceo, los equipos monitorean de forma permanente su estado de salud y mantienen húmeda su piel para disminuir el estrés y favorecer su bienestar.

Un rescate condicionado por las mareas

El éxito del operativo dependerá en gran medida del comportamiento de las mareas y de las características del área donde quedó inmovilizada la ballena.

La zona presenta importantes variaciones en el nivel del agua y numerosos bancos de arena, condiciones que dificultan tanto la navegación como las maniobras necesarias para asistir a un animal de estas dimensiones.

El objetivo es aprovechar el incremento de la marea para liberar al ejemplar y conducirlo hacia sectores de mayor profundidad, desde donde pueda regresar al Río de la Plata exterior y continuar su camino hacia el mar.

Cómo llegó una ballena sei al Río de la Plata

La ballena sei habita habitualmente el Mar Argentino y, en esta época del año, realiza su migración hacia el norte. Durante ese recorrido es frecuente encontrar ejemplares entre las costas de Argentina, Uruguay y Brasil, especialmente en las cercanías de la desembocadura del Río de la Plata.

Los especialistas consideran que una combinación de factores ambientales o algún problema de salud pudo haber provocado que este ejemplar se desorientara, ingresara río arriba y terminara encallado sobre un banco de arena.

Un cuadro crítico

Desde Fundación Temaikèn advirtieron que la situación es delicada debido al gran tamaño del animal. Al permanecer varado, soporta todo el peso de su cuerpo sobre el vientre, lo que puede comprometer el funcionamiento de sus órganos internos.

Por ese motivo, los equipos continuarán trabajando para brindarle la mejor oportunidad de sobrevivir y lograr que pueda regresar a su ambiente natural.