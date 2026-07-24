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Vicente López

Vicente López abrió las inscripciones para El Félix, ExpoArt Carapachay y nuevas convocatorias culturales

Vicente López abrió nuevas convocatorias culturales para artistas, adolescentes y vecinos
El municipio mantiene abiertas distintas inscripciones para participar de “El Félix”, ExpoArt Carapachay, Expedición Clave 13/17 y el Club Cultural Vicente López, con propuestas destinadas a fomentar la creación artística y la participación comunitaria.

Vicente López mantiene abiertas varias convocatorias culturales destinadas a artistas, adolescentes y vecinos del distrito, con propuestas que buscan impulsar la producción artística, la formación y la participación en la vida cultural local durante los próximos meses.


La programación incluye una nueva edición del tradicional Salón de Artes Visuales Fernán Félix de Amador "El Félix", la tercera ExpoArt Carapachay, además de iniciativas para jóvenes y recorridos culturales destinados al público en general.


"El Félix" abre su 56° edición


La convocatoria para la 56° edición de "El Félix" permanecerá abierta hasta el 18 de agosto y está dirigida a artistas mayores de 18 años residentes en Argentina.


Los participantes podrán presentar una obra de técnica libre, tanto de manera individual como colectiva, en disciplinas como pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, ilustración, arte digital, textil, collage y otras expresiones contemporáneas.


Las obras seleccionadas integrarán una muestra colectiva que se exhibirá en la Quinta Trabucco entre el 10 de octubre de 2026 y el 3 de enero de 2027, además de participar de la instancia de premiación. Como parte del proceso, el municipio realizará una charla informativa virtual el próximo 4 de agosto.


ExpoArt Carapachay convoca a artistas locales


Otra de las propuestas abiertas es ExpoArt Carapachay, cuya inscripción finalizará el 31 de agosto.


La convocatoria está destinada a artistas que vivan, trabajen o estudien en Vicente López y tendrá como eje temático "Habitando lo cotidiano", invitando a reflejar escenas y experiencias vinculadas con la vida diaria y la construcción de comunidad.


Cada participante podrá presentar hasta dos obras en disciplinas como pintura, dibujo, grabado, collage, ilustración, fotografía, arte textil, escultura, arte digital impreso y técnicas mixtas.


Las producciones seleccionadas formarán parte de la tercera edición de la muestra, prevista para el 19 de septiembre en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento de Carapachay.


Propuestas para adolescentes y vecinos


Además, continúa abierta hasta el 29 de julio la inscripción para Expedición Clave 13/17, una propuesta gratuita destinada a adolescentes de entre 13 y 17 años.


Quienes sean seleccionados participarán de quince encuentros creativos junto a artistas y referentes de disciplinas como cine, teatro, danza, escritura, fotografía, canto y artes visuales. El recorrido finalizará con una presentación durante el Festival Clave 13/17.


Por otra parte, hasta el 2 de agosto permanecerá abierta la inscripción para integrar el Club Cultural Vicente López, dirigido a mayores de 18 años residentes en el partido.


Los participantes formarán parte de grupos que recorrerán la programación cultural del municipio entre agosto y noviembre, visitando espacios culturales, muestras, espectáculos y conciertos acompañados por anfitriones del equipo de Cultura.


Todas las convocatorias cuentan con inscripción online y disponen de bases, requisitos y cronogramas específicos a través del sitio oficial del municipio.

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