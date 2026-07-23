Tigre entregó certificados del curso gratuito de Lengua y Cultura Quechua en el CUT

El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de certificados a vecinos y vecinas que completaron el curso gratuito de Lengua y Cultura Quechua, una propuesta educativa que busca promover la preservación de las lenguas y tradiciones de los pueblos originarios. El acto se llevó a cabo en el Centro Universitario Tigre (CUT) y fue encabezado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a docentes de la capacitación.
Durante la jornada, los participantes compartieron una merienda con profesores e integrantes de comunidades originarias, en un espacio de intercambio sobre la experiencia de aprendizaje y la importancia de mantener vivas las lenguas ancestrales. Posteriormente recibieron los diplomas que acreditan su formación.
"Estuvimos compartiendo una tarde con vecinas y vecinos interesados en las lenguas y culturas de nuestros pueblos originarios. Vamos a continuar con esta política impulsada por el intendente Julio Zamora, una iniciativa que busca reivindicar a las diversas comunidades que viven en este territorio", expresó Gisela Zamora.
Una política pública para preservar las lenguas originarias
El programa comenzó en 2021 a partir de una propuesta de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar y desde entonces el Municipio impulsa capacitaciones gratuitas en Qom, Quechua, Guaraní, Mapuche y Moqoit.
La iniciativa forma parte de una política de reparación histórica destinada a fortalecer las identidades de los pueblos originarios y es considerada pionera en el conurbano bonaerense. Además, se desarrolla en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la ONU.
Clases presenciales y virtuales
Las capacitaciones combinan encuentros presenciales en las aulas del Centro Universitario Tigre con clases virtuales a través de una cuenta de Zoom provista por el Municipio. Los docentes responsables de cada curso son seleccionados por las propias comunidades originarias.