Tigre entregó certificados del curso gratuito de Lengua y Cultura Quechua en el CUT

El Municipio de Tigre entregó diplomas a quienes finalizaron el curso gratuito de Lengua y Cultura Quechua en el Centro Universitario Tigre (CUT), una iniciativa que forma parte de la política de revitalización de las lenguas de los pueblos originarios.

El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de certificados a vecinos y vecinas que completaron el curso gratuito de Lengua y Cultura Quechua, una propuesta educativa que busca promover la preservación de las lenguas y tradiciones de los pueblos originarios. El acto se llevó a cabo en el Centro Universitario Tigre (CUT) y fue encabezado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a docentes de la capacitación.

Durante la jornada, los participantes compartieron una merienda con profesores e integrantes de comunidades originarias, en un espacio de intercambio sobre la experiencia de aprendizaje y la importancia de mantener vivas las lenguas ancestrales. Posteriormente recibieron los diplomas que acreditan su formación.

"Estuvimos compartiendo una tarde con vecinas y vecinos interesados en las lenguas y culturas de nuestros pueblos originarios. Vamos a continuar con esta política impulsada por el intendente Julio Zamora, una iniciativa que busca reivindicar a las diversas comunidades que viven en este territorio", expresó Gisela Zamora.

Una política pública para preservar las lenguas originarias

El programa comenzó en 2021 a partir de una propuesta de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar y desde entonces el Municipio impulsa capacitaciones gratuitas en Qom, Quechua, Guaraní, Mapuche y Moqoit.

La iniciativa forma parte de una política de reparación histórica destinada a fortalecer las identidades de los pueblos originarios y es considerada pionera en el conurbano bonaerense. Además, se desarrolla en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la ONU.

Clases presenciales y virtuales

Las capacitaciones combinan encuentros presenciales en las aulas del Centro Universitario Tigre con clases virtuales a través de una cuenta de Zoom provista por el Municipio. Los docentes responsables de cada curso son seleccionados por las propias comunidades originarias.