Vicente López fue elegido como el mejor municipio de Argentina para criar a los chicos

Vicente López obtuvo el primer puesto del Índice NIDO, elaborado por la Fundación Bunge y Born junto con UNICEF y CIPPEC. El estudio evaluó salud, educación, espacios verdes y contexto socioeconómico para medir las condiciones de desarrollo de niñas y niños de 0 a 5 años.

Vicente López fue reconocido como el municipio con las mejores condiciones de la Argentina para el desarrollo de niñas y niños durante la primera infancia, según el Índice NIDO, un relevamiento elaborado por la Fundación Bunge y Born junto con UNICEF y CIPPEC.

El estudio analiza las ciudades argentinas con más de 100.000 habitantes y mide las oportunidades que ofrecen para el crecimiento de chicos de entre 0 y 5 años. Para ello considera indicadores vinculados con la salud, la educación, la disponibilidad de espacios verdes y el contexto socioeconómico.

En la clasificación nacional, Vicente López quedó en el primer lugar, seguido por Rafaela (55,09 puntos), Olavarría (54,98), Mendoza (54,77), Junín (54,05), Paraná (51,97), Godoy Cruz (51,94), Rosario (51,33) y Río Cuarto (50,77).

La intendenta Soledad Martínez destacó el reconocimiento y sostuvo: "Vicente López es el mejor lugar para criar a los chicos, no solo de la provincia, sino de todo el país. Este reconocimiento no es casualidad: es el resultado de años de trabajo para que las familias vivan mejor, con educación de calidad, una salud pública que funciona, espacios públicos para disfrutar y servicios que les hacen la vida más fácil".

La jefa comunal agregó: "Detrás de estos números hay compromiso, gestión, inversión, un equipo muy calificado y, sobre todo, la decisión de trabajar todos los días para que Vicente López sea el mejor lugar para vivir".

Cómo se elaboró el Índice NIDO

El Índice NIDO busca ofrecer una mirada integral sobre las condiciones que favorecen el desarrollo infantil. A diferencia de otros indicadores centrados únicamente en variables económicas, incorpora factores que impactan directamente en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social durante los primeros años de vida.

Para su elaboración se utilizaron datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, registros de establecimientos educativos y efectores públicos de salud, información geográfica de OpenStreetMap y otros desarrollos realizados por la Fundación Bunge y Born.

Además, el trabajo presenta información desagregada por radio censal con el objetivo de brindar evidencia para que gobiernos, organizaciones e investigadores puedan diseñar políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades territoriales.

Políticas para la primera infancia

Según destacó el Municipio, el reconocimiento refleja una política sostenida de inversión en iniciativas vinculadas con el bienestar de las familias y el desarrollo integral de niñas y niños.

En los últimos años, Vicente López impulsó acciones para fortalecer el sistema educativo, modernizar la salud pública, promover hábitos saludables y ampliar y renovar los espacios públicos destinados al encuentro, el juego y la recreación.

Al cierre, Soledad Martínez expresó: "Estamos muy orgullosos porque los que vivimos en Vicente López sabemos que es el mejor lugar para vivir. Pero está bueno que lo digan otros".