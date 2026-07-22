Tras la balacera en Uruguay, Tigre rompió el silencio con un fuerte comunicado sobre el ataque a sus hinchas

Club Atlético Tigre expresó su “más enérgico repudio” por el ataque sufrido por los hinchas durante el regreso desde Montevideo tras el partido ante Nacional por la Copa Sudamericana. La institución confirmó que el socio herido evoluciona favorablemente, aunque el comunicado no menciona posibles acciones ante Conmebol o la Justicia.

El Club Atlético Tigre publicó un comunicado oficial para expresar su postura luego del ataque a balazos que sufrieron los micros que trasladaban a sus hinchas tras el triunfo frente a Nacional en Montevideo, por los playoffs de la Copa Sudamericana. En el texto, la institución repudió los hechos de violencia, confirmó que el socio herido evoluciona favorablemente y detalló las medidas adoptadas para asistir a los afectados.

En el inicio del comunicado, el club manifestó "su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay".

La institución también informó que activó un operativo de contingencia para asistir a la delegación de simpatizantes y confirmó que los micros arribaron a Buenos Aires durante las primeras horas de este martes.

"Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires", señala el comunicado.

El estado del socio herido

Uno de los puntos centrales del comunicado está referido al socio que resultó herido durante el ataque.

Según informó el club, el hincha recibió atención médica en un hospital de Montevideo y posteriormente permaneció alojado en el mismo hotel donde se hospedó la delegación profesional, acompañado por dirigentes de la institución y con seguimiento permanente del cuerpo médico.

"Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución. En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud", indicó la entidad.

Condena a la violencia y silencio sobre posibles reclamos

En el cierre del documento, Tigre volvió a condenar lo sucedido y remarcó que este tipo de episodios no pueden tener lugar en el fútbol.

"Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente", concluye el comunicado.

El texto difundido por el club no hace referencia a una eventual presentación ante la Justicia uruguaya ni a un reclamo formal ante la Conmebol, organismo responsable de la organización de la Copa Sudamericana y de las condiciones de seguridad para el público visitante.

El ataque dejó un socio herido —que ya regresó al país y se encuentra fuera de peligro— y provocó momentos de extrema tensión entre los pasajeros de los micros oficiales. Durante el episodio, familias completas que viajaban para acompañar al equipo debieron arrojarse al piso para resguardarse de los disparos, mientras numerosos niños quedaron expuestos a una situación de pánico.