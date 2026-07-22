Balearon los micros de los hinchas de Tigre tras la goleada en Montevideo: hay un herido

Los vehículos que trasladaban a los simpatizantes del Club Atlético Tigre fueron atacados a tiros cuando abandonaban Montevideo luego del triunfo 3-0 sobre Nacional por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Un hincha sufrió una herida de bala y fue hospitalizado.

La histórica victoria de Tigre por 3 a 0 frente a Nacional en Montevideo quedó empañada por un grave episodio de violencia. Los micros que trasladaban a los hinchas del Matador fueron atacados a balazos cuando regresaban del Gran Parque Central, dejando como saldo un simpatizante herido.

El hecho ocurrió en la intersección de Ruta 1 y Camino Cibils, en la capital uruguaya. De acuerdo con la información difundida por medios locales, desde una motocicleta se efectuaron alrededor de diez disparos contra los ómnibus que transportaban a los fanáticos argentinos, provocando la rotura de varios vidrios.

Según informó el periodista Juan Pablo Romero, del diario El País de Uruguay, "hay un herido de bala en pierna y pie". El joven fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Sospechas sobre el ataque

De acuerdo con Montevideo Portal, una de las principales hipótesis apunta a integrantes de la barra de Nacional. La publicación señala que los agresores habrían esperado el paso de los micros luego de la finalización del encuentro para concretar el ataque.

Por su parte, el periodista Luciano García indicó a través de la red social X: "De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7 que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y está en viaje".

Del festejo a un episodio de violencia

Los simpatizantes de Tigre abandonaban el estadio con el entusiasmo de una actuación contundente del equipo de Diego Dabove, que dominó a Nacional y consiguió una importante ventaja en la serie de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el recorrido de regreso se transformó en una situación de extrema tensión cuando los vehículos fueron atacados a tiros. Las autoridades uruguayas investigan las circunstancias del hecho y buscan identificar a los responsables.