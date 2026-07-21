Tigre fue contundente en Montevideo, venció a Nacional y encaminó la serie

Con goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera, el Matador superó con claridad a Nacional en el Gran Parque Central y llegará con una importante ventaja al partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en Victoria.

Tigre golpeó de entrada y terminó construyendo una de sus mejores actuaciones internacionales de los últimos años. El conjunto dirigido por Diego Dabove venció 3-0 a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, y quedó muy bien perfilado para avanzar a los octavos de final.

El encuentro comenzó con un clima particular debido al humo generado por los fuegos artificiales lanzados por los simpatizantes del conjunto uruguayo. Sin embargo, la escasa visibilidad no impidió que el Matador encontrara rápidamente el camino al gol.

Apenas se jugaba el primer minuto cuando un tiro libre ejecutado por Gonzalo "Pity" Martínez cayó en el segundo palo. Alan Barrionuevo ganó de cabeza y asistió a Jalil Elías, que controló dentro del área y definió con precisión para establecer el 1-0.

Tigre dominó el primer tiempo

Con la ventaja temprana, el conjunto argentino manejó el desarrollo del partido y mostró una clara superioridad sobre un Nacional que nunca encontró respuestas futbolísticas.

A los 18 minutos, Nahuel Banegas probó desde media distancia, aunque su remate fue controlado sin inconvenientes por Alexis Martín Arias.

La única aproximación del equipo uruguayo llegó recién a los 28 minutos con un remate lejano de Bruno Zuculini, que pasó desviado.

Tigre volvió a generar peligro dos minutos después mediante un rápido contraataque que terminó con una definición alta de Ignacio Russo, quien tendría su revancha antes del descanso.

Ya en el cuarto minuto de descuento de la primera mitad, Russo recibió sobre el sector izquierdo del área, encaró hacia el centro y sacó un gran remate con efecto que se clavó junto al segundo palo para ampliar la diferencia y cerrar un primer tiempo casi perfecto para el equipo de Victoria.

La expulsión de Zuculini facilitó el cierre

El panorama para Nacional se complicó todavía más apenas iniciado el complemento.

A los cuatro minutos, Bruno Zuculini vio la segunda tarjeta amarilla luego de una dura infracción sobre el "Pity" Martínez, dejando al conjunto uruguayo con diez futbolistas para el resto del encuentro.

Con un hombre más, Tigre administró el partido con tranquilidad, monopolizó la posesión y prácticamente no sufrió situaciones de riesgo frente a su arco.

Cuando el encuentro llegaba a su final, a los 44 minutos del segundo tiempo, Elías Cabrera, que había ingresado desde el banco de suplentes, sacó un potente remate desde afuera del área que ingresó junto al palo derecho de Martín Arias para sellar el 3-0 definitivo.

Con esta contundente victoria, Tigre llegará con una importante ventaja al partido de vuelta, que se jugará el próximo martes 28 de julio, desde las 19:00, en el estadio José Dellagiovanna, donde buscará confirmar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Síntesis del partido

Copa Sudamericana 2026 – Playoffs (Ida)

Nacional (Uruguay) 0 – 3 Tigre

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo).

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).

VAR: Leonardo Mosquera (Colombia).

Goles: Jalil Elías (1' PT), Ignacio Russo (49' PT) y Elías Cabrera (44' ST), todos para Tigre.

Expulsado: Bruno Zuculini (Nacional), a los 4 minutos del segundo tiempo por doble amonestación.

Nacional

Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini y Alexander Dos Santos; Baltasar Barcia, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

DT: Jorge Bava.

Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Nahuel Banegas; Bruno Leyes, Jalil Elías; Jabes Saralegui, Gonzalo "Pity" Martínez y Santiago López; Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.