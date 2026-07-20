Malena Galmarini propone declarar ciudadanos ilustres a los jugadores bonaerenses de la Selección Argentina

Malena Galmarini presentará un proyecto en el Senado bonaerense para distinguir a los futbolistas de la Selección Argentina nacidos en la provincia de Buenos Aires y convocó al Congreso Nacional y a las demás legislaturas a extender el reconocimiento al resto del plantel.

Malena Galmarini impulsará en el Senado bonaerense un proyecto para declarar ciudadanos ilustres de la provincia de Buenos Aires a los jugadores de la Selección Argentina nacidos en ese distrito. La iniciativa busca reconocer la representación que realizaron del país y propone extender el homenaje al resto del plantel mediante proyectos similares en el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales.

La senadora del Frente Renovador sostuvo que el reconocimiento excede el plano deportivo y apunta a destacar los valores que transmitió el seleccionado argentino durante su participación internacional.

"No fueron protagonistas solo de una gesta deportiva. Fueron la expresión de la dignidad de un pueblo que enfrenta los desafíos con sacrificio, fortaleza, talento y trabajo colectivo. Fueron quienes les mostraron al mundo que no renunciamos a Malvinas", expresó Galmarini al presentar la propuesta.

Un reconocimiento para todo el plantel

El proyecto contempla distinguir desde la Legislatura bonaerense a los futbolistas nacidos en la provincia, mientras que invita al Congreso Nacional y a las demás provincias a promover iniciativas equivalentes para los jugadores vinculados a sus respectivos territorios.

"Proponemos que los integrantes de la Selección Argentina sean declarados ciudadanos ilustres de nuestro país. Desde el Senado bonaerense, lo haremos con los nacidos en esta Provincia. Invitamos a las otras provincias y al Congreso Nacional a que hagan lo mismo. Es lo mínimo que se merecen quienes nos representaron con orgullo y dignidad ante el mundo", afirmó la legisladora.

El eje del proyecto

Según explicó Galmarini, la propuesta pretende reconocer tanto el logro deportivo como el compromiso, la identidad y el sentido de pertenencia que, a su entender, representó el plantel argentino.

En ese marco, sostuvo que la actuación de la Selección Argentina también contribuyó a reforzar en el plano internacional la reivindicación de la causa Malvinas, considerada una política de Estado y un símbolo de unidad nacional.