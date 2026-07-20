Puerto de Frutos de Tigre: qué hacer y qué propuestas ofrece en estas vacaciones de invierno

El Puerto de Frutos de Tigre abre todos los días con entrada gratuita y reúne propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas para vecinos y turistas. Durante las vacaciones de invierno, el paseo incorpora además un nuevo mirador con vistas al río Luján.

El Puerto de Frutos se consolida como una de las principales opciones para disfrutar de las vacaciones de invierno en Tigre. Con entrada gratuita y abierto todos los días de 10 a 19, el tradicional paseo reúne propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas para vecinos y visitantes que buscan actividades al aire libre.

Ubicado en el centro de Tigre, a unos diez minutos a pie de la estación de trenes y a pocos metros de la estación del Tren de la Costa, el predio ofrece una amplia variedad de locales dedicados a la decoración, muebles, artesanías, plantas, indumentaria y productos regionales. Sus históricas dársenas, vinculadas al antiguo movimiento de frutas del Delta, hoy conforman el centro comercial a cielo abierto más importante de Latinoamérica.

Un nuevo mirador para disfrutar del río

Entre las novedades incorporadas este año se encuentra un mirador sobre el río Luján, un espacio de 100 metros lineales ubicado en el sector donde desemboca la calle Las Casuarinas. El lugar fue diseñado para ofrecer un punto de encuentro y contemplación, con vistas panorámicas que permiten apreciar el paisaje característico del Delta.

La incorporación de este espacio busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y el entorno natural, sumando un nuevo atractivo para quienes recorren el paseo.

Compras, gastronomía y actividades para toda la familia

Además de su oferta comercial, el Puerto de Frutos cuenta con restaurantes, cafés, bares, heladerías y kioscos, junto con excursiones fluviales y propuestas recreativas para los más chicos, convirtiéndose en un punto de encuentro durante el receso escolar.

El paseo también alberga locales de los programas municipales Mujeres Emprendedoras, Origen Tigre y Origen Delta, además de espacios dedicados a pueblos originarios, donde se comercializan artesanías y productos regionales que reflejan la identidad cultural de la zona.