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Los gremios ferroviarios acordaron una nueva paritaria con subas acumulativas hasta agosto

Los gremios ferroviarios acordaron una nueva paritaria con subas acumulativas hasta agosto
Los sindicatos ferroviarios y las empresas del sector alcanzaron un acuerdo salarial que incluye incrementos acumulativos entre abril y agosto, sumas extraordinarias, pagos retroactivos y mejoras en el presentismo para miles de trabajadores.

Los gremios ferroviarios cerraron una nueva negociación salarial con las empresas del sector que establece aumentos acumulativos entre abril y agosto de 2026, además de sumas no remunerativas, pagos retroactivos y mejoras en el adicional por presentismo. El acuerdo comprende a trabajadores representados por La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, APDFA y ASFA, que prestan servicios en Trenes Argentinos Operaciones, Trenes Argentinos Infraestructura, Belgrano Cargas y Logística, Ferrocarriles Argentinos y otras compañías.


Para los conductores nucleados en La Fraternidad, el convenio fija incrementos del 1,7% en abril, 1,5% en mayo, 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, todos calculados de forma acumulativa sobre el salario actualizado del mes anterior.


Con esa secuencia de aumentos, el sueldo básico de un maquinista pasará de $1.611.790 en marzo a $1.774.273 en agosto, lo que representa una mejora acumulada del 10,08%.


La evolución del salario básico será la siguiente:



  • Marzo: $1.611.790

  • Abril: $1.639.190

  • Mayo: $1.663.778

  • Junio: $1.703.709

  • Julio: $1.741.191

  • Agosto: $1.774.273


A estos valores deberán agregarse los conceptos previstos en el convenio colectivo, como antigüedad, viáticos, bonificaciones, presentismo y otros adicionales.


Bonos, presentismo y pagos retroactivos


El acuerdo también incorpora una suma no remunerativa de $40.000 correspondiente a mayo y otro pago extraordinario de $50.000, que se abonará junto con los salarios de agosto.


Además, el adicional por presentismo para los afiliados a La Fraternidad aumentará al 45% desde junio.


Las diferencias salariales correspondientes a abril, mayo y junio serán liquidadas antes del 15 de agosto. Ese pago incluirá el retroactivo derivado del incremento del 5,7%, la suma extraordinaria de $40.000 y la diferencia generada sobre el medio aguinaldo.


Qué cobrarán los trabajadores de la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA


Para los empleados representados por la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA, el entendimiento prevé una actualización acumulada del 8,03% desde julio sobre el salario bruto total de marzo, incluyendo sueldo básico, antigüedad, bonificaciones y viáticos.


A partir de agosto se aplicará un nuevo incremento del 1,9% sobre las escalas vigentes en julio.


Estos trabajadores también percibirán una suma extraordinaria de $40.000 antes del 20 de agosto y otro pago no remunerativo de $50.000 junto con los haberes del mismo mes.


El bono mensual por presentismo se elevará a $65.000 desde junio, mientras que las diferencias correspondientes a junio y julio se abonarán mediante una liquidación suplementaria.


El convenio contempla además un pago por única vez equivalente al 10,63% de las grillas salariales de marzo, junto con la diferencia correspondiente al sueldo anual complementario.


Habrá una nueva revisión salarial


Las organizaciones sindicales y las empresas acordaron volver a reunirse una vez que se publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, con el objetivo de revisar la evolución de los salarios frente a la inflación y analizar una eventual actualización de la paritaria.

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