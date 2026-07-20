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San Isidro

San Isidro pone en marcha obras en el edificio principal de Puerto Libre sin suspender las actividades

Puerto Libre de San Isidro inicia obras estructurales y reorganiza sus actividades durante 90 días
El Municipio de San Isidro comenzó un plan de obras en el edificio principal de Puerto Libre que demandará alrededor de 90 días. Durante ese período, los talleres funcionarán en el Hipódromo de San Isidro y se garantizará el traslado de los socios para mantener todas las actividades.

El Municipio de San Isidro comenzó este lunes un plan de obras en el edificio principal de Puerto Libre, una intervención destinada a reforzar la estructura y modernizar las instalaciones del tradicional espacio recreativo. Los trabajos demandarán aproximadamente 90 días y se desarrollarán sin suspender las actividades para los socios.


La intervención abarca el edificio donde funcionan el comedor, su anexo, las oficinas administrativas, el Salón Manrique, la cocina, los baños y distintos talleres. Según informó el municipio, las tareas buscan garantizar la seguridad y mejorar la operatividad del complejo antes del inicio de la próxima temporada alta.


Talleres en el Hipódromo y transporte para los socios


Mientras se ejecuten las obras, todos los talleres serán trasladados al Hipódromo de San Isidro. Para evitar inconvenientes, el municipio dispondrá de traslados para facilitar la concurrencia de los socios a las distintas actividades.


Además, Puerto Libre permanecerá abierto también los días lunes para que los asistentes puedan utilizar los espacios al aire libre, el quincho y el sector costero junto al río.


Qué trabajos se realizarán


El plan de obras contempla una serie de intervenciones destinadas a actualizar la infraestructura del edificio, entre ellas:



  • Refuerzo estructural del inmueble.

  • Nuevo tendido eléctrico para reducir cortes de energía e internet.

  • Puesta en valor y ampliación de las instalaciones cloacales y de la red pluvial.

  • Renovación y puesta en valor de la cubierta del edificio.


Desde el municipio indicaron que estas mejoras permitirán modernizar las instalaciones y optimizar la calidad de los servicios que reciben diariamente quienes concurren a Puerto Libre.


Las autoridades señalaron que, pese a la reorganización de algunos espacios, todas las actividades continuarán desarrollándose con normalidad durante el período que duren los trabajos.

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