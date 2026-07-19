Argentina cayó en la final, pero recibió una ovación inolvidable de sus hinchas.

La Selección argentina perdió 1-0 frente a España en el segundo tiempo suplementario y finalizó el Mundial como subcampeona. Tras el encuentro, los jugadores fueron ovacionados por los hinchas argentinos, que reconocieron el esfuerzo realizado durante todo el torneo.

La Selección argentina perdió 1-0 frente a España en la final del Mundial, en un encuentro que se resolvió durante el segundo tiempo suplementario. El único gol del partido fue convertido por Ferrán Torres, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontaba el tramo decisivo con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández.

Durante gran parte del encuentro, España impuso las condiciones del juego y generó las principales situaciones de peligro. Argentina sostuvo la igualdad gracias a un importante esfuerzo defensivo que le permitió llevar la definición al tiempo extra, aunque finalmente no logró sostener el empate hasta los penales.

Más allá del resultado, el seleccionado argentino cerró el campeonato con una destacada campaña. Entre los momentos más recordados quedaron la remontada frente a Egipto, con tres goles en menos de 15 minutos, y la victoria en semifinales ante Inglaterra, donde logró revertir el marcador en el tramo final del partido.

El reconocimiento de los hinchas

Una vez finalizada la entrega de medallas, los futbolistas argentinos se acercaron al sector ocupado por sus simpatizantes, quienes respondieron con una prolongada ovación en reconocimiento al esfuerzo realizado durante los casi 40 días de competencia.

El respaldo del público reflejó el reconocimiento a un plantel que volvió a disputar una final mundialista y que continúa siendo el más exitoso de la historia reciente del seleccionado nacional.

Un ciclo ganador que abre una nueva etapa

El equipo conducido por Lionel Scaloni cierra este torneo después de una etapa marcada por importantes conquistas internacionales, entre ellas las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Con la final ya disputada, el cuerpo técnico comenzará a planificar el próximo ciclo, en el que deberá evaluar el rendimiento del plantel y definir posibles renovaciones de cara a las futuras competencias internacionales.