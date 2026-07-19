Hallan asesinada a una joven de 22 años en José C. Paz tras seis días de búsqueda

La joven de 22 años, desaparecida desde el 12 de julio en José C. Paz, fue encontrada sin vida dentro de un pozo séptico. Un hombre de 35 años quedó detenido en Chaco tras presentarse ante la Policía y admitir el homicidio, mientras la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio.

La búsqueda de Karina Elizabeth Cáceres Domínguez, de 22 años, terminó este sábado con el hallazgo de su cuerpo dentro de un pozo séptico de una vivienda ubicada en la localidad de Sol y Verde, partido de José C. Paz. Tras el descubrimiento, la causa pasó a investigarse como un presunto femicidio.

El principal acusado es Ignacio Daniel González, de 35 años, quien permanece detenido en Charata, provincia del Chaco, luego de presentarse en una comisaría local y admitir su participación en el crimen, según informaron fuentes policiales. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 25 de San Martín solicitó su traslado a la provincia de Buenos Aires para continuar con el proceso judicial.

Un llamado permitió encontrar el cuerpo

De acuerdo con la investigación, familiares de González reconocieron al sospechoso en un video difundido durante la búsqueda de la joven. Luego de comunicarse con él por teléfono, aseguraron que les confesó el crimen y les indicó el lugar donde había ocultado el cuerpo.

Con esa información, los investigadores realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Suecia al 4200, donde trabajaron efectivos de la Policía Científica y bomberos voluntarios de José C. Paz.

Durante el procedimiento encontraron el cuerpo de Karina dentro de un pozo séptico. Según el informe policial, la víctima estaba desnuda y con sus prendas envueltas sobre la cabeza. La Justicia ordenó la realización de la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

Qué reveló la investigación

Las cámaras de seguridad habían registrado a Karina durante la madrugada del 12 de julio caminando junto a un hombre que llevaba una bicicleta por distintos sectores de José C. Paz. En ese momento el acompañante no había podido ser identificado.

La difusión pública de esas imágenes permitió que familiares del sospechoso lo reconocieran y aportaran datos clave para la investigación, lo que derivó en el hallazgo del cuerpo y en la detención del acusado.

Durante el allanamiento, además, los investigadores secuestraron prendas de vestir que serían de la víctima, ropa similar a la utilizada por el hombre registrado en las cámaras y una bicicleta cortada en varios pedazos, elementos que serán sometidos a pericias.

La desaparición de Karina

La desaparición de Karina había sido denunciada el 13 de julio por su pareja, quien declaró que ambos habían mantenido una discusión por celos durante la madrugada y que, al despertarse, la joven ya no estaba en la vivienda.

Según la investigación, la mujer fue vista por última vez alrededor de las 6 de la mañana del 12 de julio. Dejó su teléfono celular, la tarjeta SUBE y otras pertenencias personales, además de su hijo de siete años.

Tras la denuncia, la fiscalía activó el protocolo de búsqueda y ordenó rastrillajes en distintos sectores de José C. Paz, aunque durante varios días no hubo resultados positivos.

Cómo sigue la causa

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 25 de la Delegación Judicial San Martín, que ahora espera el traslado de González desde Chaco para avanzar con la indagatoria y las medidas judiciales correspondientes.

Mientras tanto, las pericias forenses y los elementos secuestrados durante el allanamiento serán fundamentales para determinar la mecánica del hecho y definir la acusación que enfrentará el detenido.