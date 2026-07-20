La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 4,6% en julio y ya absorbe el 15% del salario promedio

La actualización del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet muestra que el mayor consumo de electricidad y gas durante el invierno, junto con los ajustes tarifarios, impulsó una nueva suba de la canasta de servicios públicos en el AMBA, mientras el transporte continúa siendo el rubro de mayor incidencia.

La Canasta de Servicios Públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 4,6% durante julio, impulsada por los aumentos tarifarios y el mayor consumo de energía propio del invierno. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, el conjunto de estos gastos ya representa el 15% del salario promedio de la región.

El reporte señala que el principal factor detrás de la suba fue el incremento estacional en la demanda de energía eléctrica y gas natural, acompañado por ajustes en las tarifas de casi todos los servicios. La única excepción fue el servicio de agua, que mostró una reducción en el gasto mensual.

El transporte sigue siendo el principal gasto

Dentro de la canasta, el transporte público continúa siendo el componente de mayor peso, ya que representa el 40% del total. Durante julio, el gasto destinado a este rubro aumentó 3,7% respecto de junio.

Las líneas de colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires incrementaron sus tarifas un 4,1%, mientras que las líneas interjurisdiccionales aplicaron una suba del 3,2%.

Electricidad y gas lideraron los aumentos

El informe destaca que la energía eléctrica fue el servicio con mayor incremento mensual. El aumento respondió tanto al mayor consumo provocado por las bajas temperaturas como a los ajustes tarifarios del 3% en el cargo fijo y 5,7% en el cargo variable para los usuarios sin subsidios. Como resultado, el gasto en electricidad se incrementó 12,5% frente a junio.

En el caso del gas natural, el cargo fijo aumentó 2,8% y el variable 3%. Sumado al pico de consumo invernal, la factura promedio registró una suba del 5,2%.

El agua fue la única excepción

A diferencia del resto de los servicios, el gasto en agua potable disminuyó 4,6% respecto del mes anterior.

El trabajo explica que, aunque julio tuvo un día adicional de consumo, la baja respondió a una reducción del 7,7% en el componente variable de la tarifa. Esta modificación se produjo luego de que el ERAS aplicara un descuento del 10,47% sobre ese coeficiente para respetar el límite de actualización mensual previsto por la normativa vigente.

Subsidios y cobertura del costo de los servicios

El estudio también indica que los usuarios actualmente cubren, en promedio, el 54% del costo de producción de los servicios públicos, mientras que el 46% restante continúa siendo financiado por el Estado mediante subsidios.

En paralelo, las transferencias estatales destinadas a subsidiar estos servicios acumularon un incremento real del 10% hasta el 17 de julio.

El informe concluye que "el aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en julio es la energía eléctrica".