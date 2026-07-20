Avanza la investigación por el robo al músico Bruno Ragone en Nordelta: un detenido y dos prófugos

La investigación por el robo sufrido por el integrante de Destino San Javier en el barrio Las Tipas, en Nordelta, derivó en la detención de un hombre en Córdoba. La Justicia busca ahora a otros dos sospechosos que habrían participado del golpe.

La investigación por el robo sufrido por Bruno Ragone, integrante del grupo Destino San Javier, en el barrio Las Tipas de Nordelta, tuvo un avance con la detención de uno de los presuntos integrantes de la banda que habría cometido el asalto. El procedimiento se realizó en la ciudad de Córdoba, mientras continúan las tareas para localizar a otros dos sospechosos.

El hecho ocurrió el 13 de junio, cuando tres delincuentes ingresaron al exclusivo barrio privado tras atravesar el cerco perimetral. Según la investigación, se dirigieron directamente a la vivienda del músico, permanecieron allí durante poco más de veinte minutos y escaparon con 6.500 dólares que transportaban en una mochila.

La causa quedó en manos de la UFI de Benavídez junto con efectivos de la Comisaría 4ª de Tigre, quienes reconstruyeron los movimientos de los sospechosos mediante cámaras de seguridad públicas y privadas.

Los investigadores establecieron que los delincuentes abandonaron el predio a pie y abordaron dos vehículos que los esperaban fuera del perímetro: un Toyota Corolla y un Volkswagen Polo. El seguimiento de esos automóviles permitió reconstruir la ruta de escape hasta la provincia de Córdoba.

Un detenido en Córdoba

En las últimas horas fue detenido Cristian Ismael Luján, de 44 años, durante un operativo realizado en el barrio General Mosconi de la capital cordobesa.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron alrededor de 5 millones de pesos en efectivo y un Volkswagen Polo que, según la investigación, habría sido utilizado durante el robo en Nordelta.

De acuerdo con registros previsionales citados en la investigación, Luján tuvo antecedentes laborales registrados en distintas empresas privadas y, hasta el año pasado, figuraba como empleado en dos firmas, una de ellas vinculada a la industria del plástico en Córdoba.

Sospechas sobre otros robos en barrios privados

La investigación también intenta determinar si el detenido integraba una banda dedicada a cometer robos en countries y barrios cerrados.

Según la hipótesis de la Policía Bonaerense, a Luján también se le atribuyen otros dos robos ocurridos durante la misma noche del 20 de abril de 2025, entre ellos un hecho registrado en el barrio San Andrés, también ubicado en Nordelta.

Los investigadores señalaron además que el Volkswagen Polo utilizado en la fuga estaba registrado a nombre del propio sospechoso. Ese vehículo posee una infracción por exceso de velocidad labrada en mayo de este año en la zona de Bahía Blanca, un dato que también forma parte del expediente.

Mientras tanto, la búsqueda de los otros dos presuntos integrantes de la banda continúa.