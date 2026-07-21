El Talar celebró sus 91 años con un homenaje a quienes construyen la identidad de la ciudad

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del acto organizado por Comercios Unidos y Solidarios, donde se distinguió a instituciones, comercios y personalidades de la localidad por su trayectoria y compromiso con la comunidad durante los festejos por un nuevo aniversario de El Talar.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de la entrega de reconocimientos a instituciones, comercios y personalidades de El Talar, una actividad organizada por Comercios Unidos y Solidarios en el marco de los festejos por el 91° aniversario de la localidad.

El encuentro se realizó en el Club de Amigos Talar y reunió a vecinos, representantes de entidades intermedias y comerciantes, quienes fueron distinguidos por su trayectoria y el aporte realizado al desarrollo de la comunidad.

Durante la actividad, Julio Zamora destacó el valor de reconocer a quienes contribuyen al crecimiento de la ciudad y remarcó el acompañamiento del Municipio a este tipo de iniciativas.

"Tuvimos un encuentro muy fructífero con comerciantes de la zona, a través de una organización que tiene la vocación de reconocer a comercios con determinada antigüedad y también a vecinos que, por su labor en la comunidad, se han destacado durante este año. En ese marco, el Municipio acompaña este evento, que es una caricia al alma para las instituciones y para los comerciantes que forman parte de esta comunidad", expresó el jefe comunal.

El futuro Teatro de El Talar

En su intervención, el intendente también hizo referencia a una de las obras que impulsa el Municipio para la localidad: el futuro Teatro de El Talar.

"Esperamos que el próximo evento, el año que viene, pueda realizarse en el Teatro de El Talar, que estamos construyendo con mucho cariño y empeño, tratando de darle a esta localidad un espacio para la cultura y los artistas locales", señaló.

Una iniciativa para reconocer a la comunidad

Antes del acto central, Zamora participó de la entrega de premios de un torneo de tejo realizado en la sede de la entidad organizadora, donde compartió un momento con los participantes y destacó la importancia de promover espacios de encuentro y recreación.

Por su parte, el presidente de Comercios Unidos y Solidarios de El Talar, Aldo Lionel Salum, explicó el origen de la organización y el sentido de la iniciativa.

"La realidad es que este grupo comenzó haciendo acciones solidarias para ayudar a los vecinos, pero después nos dimos cuenta de que quien necesitaba una acción solidaria era el propio comerciante, porque estamos atravesando una situación bastante difícil. Este reconocimiento que se hizo hoy es como un mimo al alma, para que entiendan que hay gente que piensa en ellos después de tantos años de haber dado tanto", afirmó.

El acto concluyó con la entrega de distinciones a representantes de instituciones, comercios y personalidades locales, en reconocimiento a su trayectoria y al compromiso sostenido con el desarrollo de El Talar, en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.