San Isidro habilitó Blanco Encalada y avanza con el Plan de Reparación de Calles y Veredas

El Municipio de San Isidro habilitó nuevamente el tránsito sobre Blanco Encalada tras finalizar la repavimentación. Al mismo tiempo, continúan las obras hidráulicas en Beccar, con desvíos para acceder al túnel de España y nuevos frentes de reparación vial en distintas localidades del distrito.

El Municipio de San Isidro informó que continúa ejecutando el Plan de Reparación de Calles y Veredas y habilitó nuevamente la circulación sobre Blanco Encalada, entre Gascón y Malabia, luego de finalizar los trabajos de repavimentación. La reapertura forma parte de un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y la seguridad en todo el distrito.

En paralelo, siguen avanzando las obras hidráulicas vinculadas al proyecto Alto Perú en Beccar, donde se incorporan dos nuevos conductos sobre las calles España e Ibáñez. Debido a estos trabajos, quienes deban utilizar el túnel de España deberán hacerlo a través de Suipacha, ya que permanecen vigentes desvíos y cortes de tránsito en la zona.

Nuevos frentes de obra en distintos barrios

El plan municipal también mantiene trabajos de reparación en otros sectores del partido. Actualmente se ejecutan obras sobre Martina Céspedes, entre Virrey Vértiz y Martín Rodríguez, y sobre Perito Moreno, entre Independencia y Martín Rodríguez, ambas en Villa Adelina.

En los últimos días finalizaron además intervenciones en Uruguay a la altura de Humaitá, en Beccar; Fondo de la Legua, entre Dorrego y Yapeyú, en Villa Adelina; Panamá y Cuyo, en Martínez; Unidad Nacional y Fleming, también en Martínez; Gobernador Castro y Perito Moreno, en Boulogne; Intendente Aphalo, entre Avenida Márquez y Formosa; la rotonda de Acassuso, ubicada sobre Avenida Santa Fe y Perú; además de Avenida Paraná e Independencia, Alcorta y Fray Cayetano Rodríguez, en Villa Adelina, y Patricios, entre Presidente Roca y Chiclana, en Beccar.

Según informó el Municipio, estas intervenciones forman parte de un programa integral de mantenimiento de calles y veredas que busca mejorar la conectividad urbana, reforzar la seguridad vial y optimizar la infraestructura para los vecinos de todas las localidades del distrito.

Obras hidráulicas y desvíos en el túnel de España

Dentro de la obra Alto Perú, uno de los nuevos conductos se construye sobre Bolívar, entre Avenida del Libertador y Acassuso, mientras que el segundo se extenderá por dos cuadras en la zona de España e Ibáñez.

La incorporación de estas nuevas estructuras permitirá incrementar la capacidad del sistema de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.

En el caso de Bolívar, la obra apunta a resolver un problema histórico originado por la convergencia de conductos hidráulicos provenientes del norte y del sur sobre la intersección con Avenida del Libertador, situación que provocaba que el agua emergiera sobre la calzada en lugar de ingresar correctamente al sistema de desagües.

Respecto de España, la ampliación evitará que el agua de lluvia llegue al paso bajo nivel, uno de los puntos donde se registraban anegamientos de manera recurrente.

Cómo son los cortes de tránsito

Mientras se desarrollan los trabajos permanece un corte total sobre España, entre J. J. Díaz y Suipacha. Los vehículos que circulen por ese sector deberán desviarse por J. J. Díaz, continuar por Washington y luego tomar Suipacha, que funciona provisoriamente con cambio de sentido para acceder nuevamente al túnel.

Además, permanecen cerradas las intersecciones de Acassuso y España y de Rondeau e Ibáñez, medida que busca evitar encerramientos y facilitar el acceso de los frentistas.

En cuanto a las obras sobre Bolívar, los trabajos avanzan por etapas y actualmente continúan cerradas las intersecciones de Rivadavia y Héroes de Malvinas, así como la de Ibáñez y Héroes de Malvinas.