Monotributo: ARCA actualizó las escalas, las cuotas y abrió la recategorización hasta el 5 de agosto

ARCA actualizó las escalas del monotributo con un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales. La recategorización ya está habilitada y podrá realizarse hasta el 5 de agosto, mientras que los nuevos valores comenzarán a regir desde el vencimiento del 20 de agosto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las nuevas escalas del monotributo, con un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales. Además, quedó habilitada la recategorización semestral, un trámite que los contribuyentes podrán realizar hasta el 5 de agosto sin penalidades.

La actualización responde a la inflación acumulada durante el primer semestre del año, según los datos publicados por el INDEC. Los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde el 20 de agosto, fecha en la que vencerá la primera cuota con los importes actualizados.

Quienes deban revisar su situación fiscal tendrán que evaluar los parámetros correspondientes a los últimos doce meses, entre ellos los ingresos brutos, los alquileres devengados, la superficie destinada a la actividad y el consumo de energía eléctrica. En cambio, no deberán hacer el trámite quienes mantengan la misma categoría ni los monotributistas que aún no cumplieron seis meses desde el inicio de sus actividades.

Para agilizar el proceso, ARCA continúa ofreciendo la recategorización simplificada, una modalidad que muestra automáticamente la facturación anual registrada para aquellos contribuyentes que cumplen con los requisitos.

Cómo hacer la recategorización

Para completar el trámite, los contribuyentes deben seguir estos pasos:



Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal.

con CUIT y clave fiscal.

Acceder al servicio Monotributo .

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Seleccionar la opción "Recategorizarme" .

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Revisar la información disponible y presionar "Continuar recategorización" .

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Actualizar los datos, si corresponde.



Confirmar el trámite y descargar el formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.



La modalidad simplificada está disponible para quienes poseen únicamente puntos de venta de facturación electrónica y cuentan con doce meses completos dentro del régimen.

Nuevos topes de facturación



Categoría A: hasta $12.009.410,45.

hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.



Cuánto habrá que pagar por mes desde agosto



Categoría A: $49.527,18 (servicios y bienes).

$49.527,18 (servicios y bienes).

Categoría B: $56.379,08 (servicios y bienes).

$56.379,08 (servicios y bienes).

Categoría C: Servicios: $66.020,12 | Bienes: $64.530,58.

Servicios: $66.020,12 | Bienes: $64.530,58.

Categoría D: Servicios: $84.612,93 | Bienes: $82.564,81.

Servicios: $84.612,93 | Bienes: $82.564,81.

Categoría E: Servicios: $119.811,45 | Bienes: $108.267,51.

Servicios: $119.811,45 | Bienes: $108.267,51.

Categoría F: Servicios: $150.784,21 | Bienes: $129.930,65.

Servicios: $150.784,21 | Bienes: $129.930,65.

Categoría G: Servicios: $230.312,94 | Bienes: $158.815,05.

Servicios: $230.312,94 | Bienes: $158.815,05.

Categoría H: Servicios: $522.706,68 | Bienes: $317.895,01.

Servicios: $522.706,68 | Bienes: $317.895,01.

Categoría I: Servicios: $963.747,86 | Bienes: $474.992,78.

Servicios: $963.747,86 | Bienes: $474.992,78.

Categoría J: Servicios: $1.167.299,76 | Bienes: $580.793,69.

Servicios: $1.167.299,76 | Bienes: $580.793,69.

Categoría K: Servicios: $1.614.446,04 | Bienes: $702.103,24.



Qué pasa si no hacés la recategorización

ARCA recordó que puede realizar una recategorización de oficio cuando detecta inconsistencias entre la categoría declarada y la información fiscal disponible, como compras, gastos o acreditaciones bancarias incompatibles con los ingresos permitidos para la categoría vigente.

En esos casos, el organismo notificará la decisión a través del domicilio fiscal electrónico. Si el contribuyente no está de acuerdo, podrá presentar una apelación mediante el servicio Presentaciones Digitales, dentro de los plazos previstos por la normativa.