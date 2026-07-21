AFA confirmó un homenaje a la Selección Argentina en la Copa Sudamericana tras el subcampeonato mundial

La AFA confirmó que los clubes argentinos que jueguen los playoffs de la Copa CONMEBOL Sudamericana desplegarán una bandera en reconocimiento al seleccionado nacional tras el subcampeonato del Mundial 2026. Además, habrá un minuto de aplausos en todos los estadios del país.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un homenaje nacional para la Selección Argentina luego de su participación en la final del Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni obtuvo el subcampeonato tras caer por 1-0 ante España.

La iniciativa fue confirmada por el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, quien informó que la CONMEBOL autorizó una serie de reconocimientos que comenzarán durante los partidos correspondientes a los playoffs de la Copa Sudamericana.

A través de sus redes sociales, Tapia agradeció al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y al secretario general, José Astigarraga, por permitir que los clubes argentinos que disputen esta instancia del torneo continental ingresen al campo de juego con una bandera dedicada al seleccionado nacional.

El dirigente explicó que el reconocimiento también incluirá un minuto de aplausos en todas las canchas del fútbol argentino, como muestra de apoyo al plantel que alcanzó una nueva final consecutiva en una Copa del Mundo.

Además, convocó a los hinchas de todos los clubes a sumarse al homenaje llevando banderas, camisetas y acompañando con aplausos a Lionel Messi, Lionel Scaloni y al resto del plantel, con el objetivo de destacar el sentimiento de unidad que, según expresó, representa la Selección Argentina.

El reconocimiento llega apenas un día después de que el seleccionado fuera recibido por una multitud de simpatizantes, que se acercó para celebrar el recorrido del equipo en el Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Comienza la fase decisiva de la Copa Sudamericana

El homenaje coincidirá con el regreso de la actividad internacional tras el receso por la Copa del Mundo. Esta semana comenzarán los playoffs de octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana, con tres equipos argentinos en competencia.

El primero en jugar será Tigre, que este martes visitará a Nacional de Montevideo. Posteriormente será el turno de Lanús, que recibirá en La Fortaleza al peruano Cienciano, mientras que Boca Juniors cerrará la participación argentina de la semana cuando enfrente en La Bombonera al chileno O'Higgins.