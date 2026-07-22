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Policiales / Tigre

Troncos del Talar: El COT detuvo a un hombre tras intentar robar un auto en el barrio Cina Cina

El COT detuvo a un hombre tras intentar robar un auto en el barrio Cina Cina
Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron al sospechoso mientras forzaba un vehículo estacionado en el barrio Cina Cina. Tras una persecución y un operativo conjunto con la Policía Bonaerense, fue detenido.

La intervención del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitió detener a un hombre acusado de intentar robar un vehículo estacionado en el barrio Cina Cina, en Troncos del Talar, durante la madrugada.


El episodio fue advertido por los operadores de la central de monitoreo, quienes observaron a través de las cámaras de seguridad cómo el sospechoso forzaba la puerta de un automóvil e ingresaba al interior del vehículo. De inmediato, se dio aviso al móvil más cercano para que acudiera al lugar.


Al advertir la presencia de los agentes, el individuo escapó de la escena y se refugió en una vivienda cercana. El operativo continuó con el apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que lograron reducirlo pocos minutos después.


Durante el procedimiento, los efectivos comprobaron que el sospechoso se había cambiado de ropa con la intención de dificultar su identificación. Sin embargo, dentro del domicilio encontraron la vestimenta que llevaba puesta al momento del intento de robo, registrada previamente por las cámaras de vigilancia.


El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

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