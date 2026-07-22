San Isidro designó al general retirado Jorge Berredo como nuevo secretario de Seguridad

El intendente Ramón Lanús confirmó la designación del general retirado Jorge Berredo al frente de la Secretaría de Seguridad de San Isidro, en una etapa que buscará consolidar el plan municipal de prevención del delito y coordinación con las fuerzas de seguridad.

El intendente Ramón Lanús designó al general retirado Jorge Berredo como nuevo secretario de Seguridad de San Isidro, en el marco de la estrategia del municipio para reforzar las políticas de prevención del delito y fortalecer la coordinación con las fuerzas de seguridad.

La Secretaría había sido conducida durante los últimos ocho meses por el secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo, junto al subsecretario Fernando Ruíz, quien continuará en su cargo.

"La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos", afirmó el jefe comunal.

Una trayectoria de cuatro décadas en las Fuerzas Armadas

Berredo llega al municipio con más de 40 años de carrera militar, durante los cuales ocupó cargos de conducción tanto en el país como en el exterior. Entre sus responsabilidades más relevantes se encuentra su desempeño como Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, función desde la cual coordinó la vigilancia de los espacios aéreo, marítimo, terrestre y cibernético del país, además de las operaciones vinculadas con la Antártida, la asistencia humanitaria y la planificación ante situaciones de crisis.

También estuvo al frente de la Brigada Aerotransportada del Ejército y participó del operativo de seguridad del G20 como segundo responsable de una reserva estratégica prevista para responder ante un eventual atentado terrorista. En sus primeros años de carrera integró y lideró unidades de comandos y paracaidistas.

Entre los reconocimientos recibidos durante su trayectoria figuran la valoración de la Cámara Nacional Electoral por el operativo de seguridad de las elecciones de 2023, el reconocimiento del Ministerio del Interior por la optimización del operativo electoral y las menciones por la evacuación de casi 900 argentinos desde Israel durante la operación "Regreso Seguro".

Continuidad de un plan de seguridad

La incorporación de Berredo se produce mientras el municipio avanza con una reorganización del sistema de seguridad local impulsada por la gestión de Ramón Lanús, basada en la prevención, el aumento de la presencia territorial y una mayor articulación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional y el Poder Judicial.

Durante la conducción de José Sánchez Sorondo, el municipio informó que los delitos graves disminuyeron más de un 20%. En ese período también se crearon las Brigadas de la Patrulla Municipal y se puso en marcha una estrategia especial para el barrio La Cava, en Beccar, donde desde abril comenzaron patrullajes preventivos diarios junto con la UTOI y posteriormente se incorporó la Gendarmería Nacional con un esquema de recorridas dinámicas.

Según informó la comuna, la coordinación entre el municipio, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía General de San Isidro permitió concretar detenciones, secuestros de armas, decomisos de drogas y mejoras en las tareas de prevención.

Más patrullas, cámaras y tecnología

La administración municipal también destacó el fortalecimiento del equipamiento de la Patrulla Municipal mediante la incorporación de armas menos letales Byrna, escudos, cascos, tonfas, esposas y gas pimienta, además de nuevos programas de capacitación para los agentes con contenidos de seguridad operativa, criminología y preparación física.

En paralelo, el despliegue operativo alcanzó las 130 patrullas, 39 motocicletas y recorridos preventivos a pie. El sistema de videovigilancia fue ampliado hasta llegar a 2.910 cámaras, mientras que el Anillo Digital quedó completado con 200 lectoras de patentes instaladas en accesos y puntos estratégicos del distrito.

El municipio también destacó que integra en tiempo real la información de ciudadanos y vehículos con las bases de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, mientras avanza la ampliación y modernización del Centro de Operaciones y Monitoreo, próximo a inaugurarse.

A estas herramientas se suma el programa Ojos en Alerta, que funciona mediante WhatsApp y permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas directamente al Centro de Operaciones Municipal.

Con la llegada de Jorge Berredo, el gobierno local busca consolidar esta política de seguridad incorporando un perfil con experiencia en conducción, planificación estratégica y gestión de organizaciones complejas.