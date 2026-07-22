Vacaciones de invierno en Tigre: la Tarjeta Soy Tigre ofrece descuentos en el Parque de la Costa y Euca

El Municipio de Tigre incorporó promociones especiales para las vacaciones de invierno destinadas a quienes tengan la Tarjeta Soy Tigre. Los beneficios incluyen descuentos en Parque de la Costa y Euca Tigre, con el objetivo de impulsar el turismo local y el acceso a propuestas recreativas.

Quienes formen parte del programa Tarjeta Soy Tigre podrán acceder durante las vacaciones de invierno a promociones especiales en dos de los principales espacios recreativos del distrito. La iniciativa del Municipio de Tigre busca facilitar el acceso a actividades para toda la familia y, al mismo tiempo, promover el turismo y el consumo local.

Entre los beneficios disponibles se encuentra un 20% de descuento en Euca Tigre, vigente del 18 de julio al 2 de agosto, todos los días de 10 a 18 horas, sobre el pase general abonando en efectivo. La promoción no es acumulable con otras ofertas.

Por otra parte, el Parque de la Costa ofrece un 50% de descuento en el Pasaporte Full, válido del 4 de julio al 2 de agosto, también todos los días de 10 a 18 horas. El beneficio aplica para compras realizadas por el titular de la tarjeta en boletería y puede abonarse con cualquier medio de pago.

Cómo acceder a los beneficios

La Tarjeta Soy Tigre forma parte de un programa impulsado por el Gobierno comunal que brinda descuentos en distintos rubros comerciales durante todo el año.

Quienes aún no formen parte de la iniciativa pueden obtener la credencial de manera gratuita a través de la aplicación Tigre Municipio, disponible para dispositivos Android e iOS. Desde la misma plataforma también es posible consultar el listado actualizado de comercios adheridos y todas las promociones vigentes.

Con esta propuesta, el Municipio de Tigre busca ampliar las opciones de recreación durante el receso escolar y acercar beneficios exclusivos para que más familias puedan disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad.