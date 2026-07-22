Tigre amplía el Club de Robótica con una nueva sede en Don Torcuato para jóvenes de 11 a 18 años

El Municipio de Tigre amplió su propuesta educativa con la apertura de una nueva sede del Club de Robótica en Don Torcuato. La iniciativa está destinada a jóvenes de entre 11 y 18 años y ofrece formación gratuita en programación, robótica, ingeniería y pensamiento lógico mediante actividades prácticas.

El Municipio de Tigre continúa ampliando su propuesta educativa vinculada a las nuevas tecnologías con la incorporación de una nueva sede del Club de Robótica en Don Torcuato. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 11 y 18 años y busca acercar herramientas de programación, robótica e ingeniería mientras promueve el desarrollo del pensamiento lógico y el trabajo colaborativo.

La nueva sede comenzó a funcionar el pasado 14 de julio en la Escuela de Educación Secundaria N.° 3, ubicada en Av. María 1568, donde las actividades se desarrollan todos los martes de 18 a 20 horas. Con esta incorporación, el programa ya cuenta con cinco sedes distribuidas en distintos puntos del distrito.

La propuesta combina actividades prácticas con experiencias colaborativas para que los estudiantes puedan incorporar conocimientos tecnológicos, estimular la creatividad y desarrollar habilidades vinculadas a la innovación y la resolución de problemas.

Durante la apertura, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el alcance de la iniciativa y afirmó: "Estamos muy felices porque más jóvenes del Municipio de Tigre pueden sumarse para aprender estas herramientas de tecnologías. Esto se da a partir de una política pública clara del intendente Julio Zamora para poder romper la brecha digital existente".

Formación tecnológica para adolescentes

El Club de Robótica forma parte de las políticas educativas impulsadas por el Gobierno local para acercar a adolescentes y jóvenes a disciplinas vinculadas con la ciencia y la tecnología mediante propuestas gratuitas y de acceso comunitario.

Las clases incluyen contenidos de programación, robótica e ingeniería, además de actividades orientadas al fortalecimiento del pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo en un entorno dinámico de aprendizaje.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción de manera online mediante el formulario habilitado por el Municipio. La actividad cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda completar el trámite con anticipación.