La UTA acordó un aumento salarial para choferes de colectivos del AMBA: cómo quedan los sueldos entre julio y septiembre

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias acordaron una actualización salarial para los choferes de colectivos de corta y media distancia del AMBA. El convenio contempla aumentos escalonados entre julio y septiembre, un bono extraordinario y una mejora en los viáticos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros que actualiza los salarios de los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el trimestre comprendido entre julio y septiembre. El entendimiento también incorpora un bono extraordinario y una mejora en los viáticos, lo que permitió desactivar un conflicto que amenazaba con derivar en medidas de fuerza.

El convenio establece que el salario básico del personal de conducción será de $1.645.721,36 desde el 1° de julio, ascenderá a $1.676.990,06 a partir del 1° de agosto y llegará a $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre. Para el resto de las categorías se aplicarán montos proporcionales.

Bono extraordinario y actualización de viáticos

Además del incremento salarial, el acuerdo contempla una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para los conductores, que también será proporcional para las demás categorías y al tiempo efectivamente trabajado.

En paralelo, se actualizaron los viáticos diarios, que pasarán a ser de $20.000 en julio, $21.000 en agosto y $22.000 en septiembre por cada jornada efectivamente trabajada.

Revisión en septiembre

Según informó la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, las partes volverán a reunirse durante septiembre para analizar la evolución de la inflación y los costos que enfrenta el sector. El acta también incluye el compromiso de mantener la paz social mientras se desarrolla esa revisión.

El acuerdo pone fin a una negociación que permanecía abierta desde hacía varias semanas. Hasta el momento, el gremio encabezado por Roberto Fernández solo había logrado un entendimiento con las empresas de larga distancia vinculado a los viáticos, por lo que los choferes de corta y media distancia todavía no habían recibido una actualización salarial.

Otras paritarias avanzan con nuevos acuerdos

El cierre de la negociación de la UTA se suma a otros convenios salariales alcanzados en las últimas semanas.

La Asociación Bancaria acordó un incremento del 2,9% para junio, llevando el salario inicial a $2.412.128,22. Sumado al adicional por participación en las ganancias, el ingreso alcanza $2.481.855,32. Además, el sindicato fijó un monto mínimo de $2.150.328,87 para el Día del Bancario, sujeto a futuras actualizaciones.

En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) retomará las negociaciones salariales luego de que una resolución judicial destrabara el proceso paritario. El objetivo del gremio es lograr un incremento que permita recomponer los ingresos de un sector donde buena parte de los trabajadores percibe salarios por debajo de la línea de pobreza.

Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) inició las primeras reuniones con las cámaras empresarias para negociar la actualización salarial correspondiente al período julio-septiembre. El sindicato busca recuperar el poder adquisitivo tras el acuerdo vigente entre abril y junio.