Licencias profesionales: la Provincia aclaró que los nuevos requisitos para el transporte interjurisdiccional fueron definidos por Nación

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires explicó que los cambios en las licencias profesionales para el transporte interjurisdiccional responden a una reforma impulsada por el Gobierno nacional. Además, confirmó una prórroga de 60 días para los vencimientos alcanzados por el nuevo régimen.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires salió a aclarar el alcance de los cambios en el régimen de licencias profesionales para el transporte interjurisdiccional y sostuvo que los nuevos requisitos vigentes fueron establecidos por el Gobierno nacional, a través del Decreto 196/2025 y la reglamentación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La cartera provincial, encabezada por Martín Marinucci, explicó que Buenos Aires integra desde 2010 el Sistema Nacional de Licencias de Conducir, por lo que únicamente aplica las funciones que la Nación le delegó para emitir las licencias profesionales de carácter interjurisdiccional.

Según precisó el organismo, la reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite independiente. Desde ahora, la habilitación para conducir en servicios de transporte entre distintas jurisdicciones quedó incorporada a las Licencias Nacionales de Conducir de las clases C, D y E, cuya emisión realizan las provincias adheridas al sistema.

Cómo funciona el nuevo esquema

La Provincia señaló que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y los exámenes teóricos y prácticos necesarios para obtener o renovar estas licencias deben realizarse exclusivamente con prestadores registrados y autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

También remarcó que el nuevo régimen no fijó una tarifa nacional para esos servicios. Por ese motivo, los valores son establecidos y cobrados directamente por cada prestador habilitado, sin participación económica del Gobierno bonaerense ni de los centros municipales donde se emiten las licencias.

En ese contexto, el Ministerio consideró que no corresponde atribuir a la Provincia las decisiones relacionadas con los requisitos, el sistema de prestadores o los costos del trámite, ya que esos aspectos fueron definidos por la normativa nacional y por la autoridad competente.

Prórroga de 60 días para los vencimientos

Frente a las dificultades registradas durante la implementación del nuevo sistema, especialmente por la escasa cantidad de prestadores habilitados en distintas regiones bonaerenses, el Ministerio de Transporte dispuso una prórroga excepcional de 60 días para las licencias profesionales alcanzadas por este régimen.

La medida busca que los trabajadores puedan completar los nuevos requisitos sin perder la habilitación para desarrollar su actividad mientras avanza la adecuación al esquema dispuesto por Nación.

Finalmente, la cartera provincial reafirmó su compromiso con la seguridad vial y con el cumplimiento de la legislación vigente, al tiempo que expresó su preocupación porque el nuevo sistema deja a los conductores profesionales sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia nacional, una situación que, según indicó, puede generar diferencias importantes en los costos y limitar el acceso al trámite según la región.